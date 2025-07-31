https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html

Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии

Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2025

Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности республики и заявил, что если бы Москва в сложное время не подставила Минску плечо... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:33:00+03:00

2025-07-31T13:33:00+03:00

2025-07-31T14:13:00+03:00

белоруссия

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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности республики и заявил, что если бы Москва в сложное время не подставила Минску плечо в военной сфере, то в республике "уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО"."Я не говорю уже о (тесном – ред.) военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли (в период протестов прозападной оппозиции – ред.), мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО", - заявил Лукашенко в Минске на встрече с белорусскими дипломатами."Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности", - подчеркнул белорусский президент.При этом Лукашенко отметил, что здесь нет ничего общего с упреками относительно якобы утраты суверенитета страны. "Ничего подобного нет и быть не может. Мы - суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы", - подчеркнул президент."А если уж так рассуждать, то встает вопрос: "А прихвостни в Украине, они что, суверенны и независимы?" - спросил он риторически. Глава государства призвал в этой связи послов, если у них в голове есть что-то "шальное", отбросить это. "Время идет. Не заметите, как постареете, и зададите себе вопрос: а против кого и за что вы боролись? Поэтому давайте будем делать все для того, чтобы мы были суверенными и независимыми, хотя это очень дорого стоит", - сказал Лукашенко.Глава государства отметил, что Россию и Белоруссию связывают крепко и экономические отношения. "Мы экономически, как вы видите, едины как никогда. И последние годы нас как никогда раньше в этом убедили. Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, - это Российская Федерация", - подчеркнул он."Наша политика исходит от земли. Все земное. Кто бы мне что ни говорил. И в России, и в других местах я говорю: соседи есть соседи, их не выбирают, они от бога. А коль это сосед, с ним надо выстраивать отношения. Наверное, не время мне ломать ту политику, которую мы выстраивали вместе с вами за эти 30 лет", - добавил он.

https://ria.ru/20250703/volodin-2026884791.html

https://ria.ru/20250627/putin--2025792183.html

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белоруссия, минск, россия, в мире, александр лукашенко, нато