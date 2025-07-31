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В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки

В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки - РИА Новости, 31.07.2025

В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки

Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу реки Северский Донец, где до 2022 года проходила линия соприкосновения в ЛНР, сообщили... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:13:00+03:00

2025-07-31T23:13:00+03:00

2025-07-31T23:13:00+03:00

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу реки Северский Донец, где до 2022 года проходила линия соприкосновения в ЛНР, сообщили в правительстве региона. "Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу Северского Донца в селе Желтое Славяносербского района", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, приведенным в сообщении правительства республики, мужчина 1953 года рождения доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей и полной ампутацией нижней трети левой голени. Отмечается, что врачи делают все для стабилизации состояния раненого.

https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html

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происшествия, луганская народная республика