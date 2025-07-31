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В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/lnr-2032731194.html
В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки
В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки - РИА Новости, 31.07.2025
В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки
Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу реки Северский Донец, где до 2022 года проходила линия соприкосновения в ЛНР, сообщили... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:13:00+03:00
2025-07-31T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу реки Северский Донец, где до 2022 года проходила линия соприкосновения в ЛНР, сообщили в правительстве региона. "Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу Северского Донца в селе Желтое Славяносербского района", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, приведенным в сообщении правительства республики, мужчина 1953 года рождения доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей и полной ампутацией нижней трети левой голени. Отмечается, что врачи делают все для стабилизации состояния раненого.
https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html
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происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика
В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на берегу реки

В ЛНР мужчина, подорвавшись на неустановленном предмете, лишился ноги

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу реки Северский Донец, где до 2022 года проходила линия соприкосновения в ЛНР, сообщили в правительстве региона.
"Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу Северского Донца в селе Желтое Славяносербского района", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, приведенным в сообщении правительства республики, мужчина 1953 года рождения доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей и полной ампутацией нижней трети левой голени.
Отмечается, что врачи делают все для стабилизации состояния раненого.
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