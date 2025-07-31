https://ria.ru/20250731/litva-2032574646.html

В Литве прошел митинг против закона о НАБУ и САП

В Литве прошел митинг против закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025

В Литве прошел митинг против закона о НАБУ и САП

В Вильнюсе перед зданием украинского посольства в среду прошел митинг с требованием к властям Украины вернуть независимость антикоррупционных ведомств -... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:10:00+03:00

2025-07-31T13:10:00+03:00

2025-07-31T13:10:00+03:00

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Вильнюсе перед зданием украинского посольства в среду прошел митинг с требованием к властям Украины вернуть независимость антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает в четверг портал LRT (Литовское радио и телевидение). Отмечается, что митинг стал второй акцией в Литве с начала протестов на Украине из-за мер против антикоррупционных органов. Участники собрали подписи под обращением к властям Украины с требованием отменить закон, лишающий независимости НАБУ и САП. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.

https://ria.ru/20250731/rada-2032519724.html

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