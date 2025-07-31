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Премьер Литвы уходит в отставку - РИА Новости, 31.07.2025
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11:24 31.07.2025 (обновлено: 11:26 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/litva-2032537111.html
Премьер Литвы уходит в отставку
Премьер Литвы уходит в отставку - РИА Новости, 31.07.2025
Премьер Литвы уходит в отставку
Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в... РИА Новости, 31.07.2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в отставку, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу страны Гитанаса Науседу. "Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", - сказал президент Литвы в четверг. Портал отмечает, что Палуцкас принял решение уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии. Ранее Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами, собирая мед. В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
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в мире, литва, гитанас науседа
В мире, Литва, Гитанас Науседа
Премьер Литвы уходит в отставку

Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку после коррупционного скандала

© AP Photo / Mindaugas KulbisГинтаутас Палуцкас
Гинтаутас Палуцкас - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Гинтаутас Палуцкас. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в отставку, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу страны Гитанаса Науседу.
"Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", - сказал президент Литвы в четверг.
Портал отмечает, что Палуцкас принял решение уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии.
Ранее Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами, собирая мед.
В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
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