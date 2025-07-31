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ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов - РИА Новости, 31.07.2025
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19:10 31.07.2025 (обновлено: 19:32 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/liaz-2032700651.html
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов - РИА Новости, 31.07.2025
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов
"Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:10:00+03:00
2025-07-31T19:32:00+03:00
экономика
россия
ликинский автобусный завод
автоваз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. "Ликинский автобусный завод" с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах", - говорится в сообщении производителя. Уточняется, что работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранять рабочие места. При этом социальный пакет, включающий льготные путевки для отдыха и оздоровления, дотации на питание, частичную компенсацию платы за дошкольные учреждения, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и так далее, для сотрудников сохраняется в полном объеме. "Решение о графике работы предприятия будет приниматься на ежемесячной основе в зависимости от ситуации с заказами на общественный транспорт. После оживления рынка "Ликинский автобусный завод" вернется к обычному режиму", - добавили в компании.Также о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа заявлял ранее в июле "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. А "Камаз" переведет на четырехдневку свои подразделения с неполной загрузкой производства с 1 августа.В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
https://ria.ru/20250729/zavod-2032161202.html
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экономика, россия, ликинский автобусный завод, автоваз
Экономика, Россия, Ликинский автобусный завод, АвтоВАЗ
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов

ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов на 60%

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 "Вояж"
Сотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 Вояж - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 "Вояж". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Ликинский автобусный завод" с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах", - говорится в сообщении производителя.
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Уточняется, что работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранять рабочие места. При этом социальный пакет, включающий льготные путевки для отдыха и оздоровления, дотации на питание, частичную компенсацию платы за дошкольные учреждения, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и так далее, для сотрудников сохраняется в полном объеме.
"Решение о графике работы предприятия будет приниматься на ежемесячной основе в зависимости от ситуации с заказами на общественный транспорт. После оживления рынка "Ликинский автобусный завод" вернется к обычному режиму", - добавили в компании.
Также о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа заявлял ранее в июле "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. А "Камаз" переведет на четырехдневку свои подразделения с неполной загрузкой производства с 1 августа.
В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
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ЭкономикаРоссияЛикинский автобусный заводАвтоВАЗ
 
 
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