https://ria.ru/20250731/liaz-2032700651.html
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов - РИА Новости, 31.07.2025
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов
"Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:10:00+03:00
2025-07-31T19:10:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. "Ликинский автобусный завод" с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах", - говорится в сообщении производителя. Уточняется, что работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранять рабочие места. При этом социальный пакет, включающий льготные путевки для отдыха и оздоровления, дотации на питание, частичную компенсацию платы за дошкольные учреждения, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и так далее, для сотрудников сохраняется в полном объеме. "Решение о графике работы предприятия будет приниматься на ежемесячной основе в зависимости от ситуации с заказами на общественный транспорт. После оживления рынка "Ликинский автобусный завод" вернется к обычному режиму", - добавили в компании.Также о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа заявлял ранее в июле "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. А "Камаз" переведет на четырехдневку свои подразделения с неполной загрузкой производства с 1 августа.В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
https://ria.ru/20250729/zavod-2032161202.html
https://ria.ru/20250729/uaz-2032200157.html
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экономика, россия, ликинский автобусный завод, автоваз
Экономика, Россия, Ликинский автобусный завод, АвтоВАЗ
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов на 60%
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Ликинский автобусный завод
" с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах", - говорится в сообщении производителя.
Уточняется, что работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранять рабочие места. При этом социальный пакет, включающий льготные путевки для отдыха и оздоровления, дотации на питание, частичную компенсацию платы за дошкольные учреждения, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и так далее, для сотрудников сохраняется в полном объеме.
"Решение о графике работы предприятия будет приниматься на ежемесячной основе в зависимости от ситуации с заказами на общественный транспорт. После оживления рынка "Ликинский автобусный завод" вернется к обычному режиму", - добавили в компании.
Также о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа заявлял ранее в июле "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. А "Камаз" переведет на четырехдневку свои подразделения с неполной загрузкой производства с 1 августа.
В свою очередь, "АвтоВАЗ
" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.