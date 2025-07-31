https://ria.ru/20250731/lazareva-2032484652.html
Лазарева* поглумилась над жителями Белгорода
Лазарева* поглумилась над жителями Белгорода - РИА Новости, 31.07.2025
Лазарева* поглумилась над жителями Белгорода
Татьяна Лазарева* назвала свои слова о радости из-за налетов украинских дронов на российские города искренними, соответствующее заявление она сделала в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:33:00+03:00
2025-07-31T00:33:00+03:00
2025-07-31T10:40:00+03:00
россия
татьяна лазарева
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Татьяна Лазарева* назвала свои слова о радости из-за налетов украинских дронов на российские города искренними, соответствующее заявление она сделала в Telegram-канале.В 2024 году лингвистическая экспертиза МВД выявила в высказываниях телеведущей об атаках беспилотников на российские города "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД"И вот когда он (интервьюер. — Прим. ред.) у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила, почему. После этого в России меня признали оправдывающей терроризм и дали сколько-то лет условного срока", — указано в публикации.Лазареву* уже заочно осудили на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Кроме того, в отношении артистки завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, за что телеведущей грозит еще до двух лет лишения свободы.Лазарева* находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250707/televeduschaya-2027772346.html
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россия, татьяна лазарева
Лазарева* поглумилась над жителями Белгорода
Татьяна Лазарева назвала свои слова о радости из-за ударов ВСУ искренними
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Татьяна Лазарева* назвала свои слова о радости из-за налетов украинских дронов на российские города искренними, соответствующее заявление она сделала в Telegram-канале.
В 2024 году лингвистическая экспертиза МВД выявила в высказываниях телеведущей об атаках беспилотников на российские города "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД
"И вот когда он (интервьюер. — Прим. ред.) у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода
, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила, почему. После этого в России
меня признали оправдывающей терроризм и дали сколько-то лет условного срока", — указано в публикации.
Лазареву* уже заочно осудили на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Кроме того, в отношении артистки завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, за что телеведущей грозит еще до двух лет лишения свободы.
Лазарева
* находится в международном розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов