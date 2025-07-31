https://ria.ru/20250731/lavrov-2032576834.html

Выборы в парламент Сирии должны быть инклюзивными, заявил Лавров

Выборы в парламент Сирии должны быть инклюзивными, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025

Выборы в парламент Сирии должны быть инклюзивными, заявил Лавров

Парламентские выборы в Сирии должны быть инклюзивными, Москва надеется, что все этнические и конфессиональные группы будут в них участвовать, заявил глава МИД... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:20:00+03:00

2025-07-31T13:20:00+03:00

2025-07-31T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии должны быть инклюзивными, Москва надеется, что все этнические и конфессиональные группы будут в них участвовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее глава верховной комиссии по выборам Мухаммед Таха аль-Ахмед заявил сирийскому госагентству SANA, что выборы в Народный совет (парламент) Сирии могут состояться в период между 15 и 20 сентября. "Заинтересованы в том, чтобы эти выборы были инклюзивными и чтобы все этнические, конфессиональные группы получили возможность участвовать в формировании новых законодательных органов", - сказал Лавров по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани. Предыдущие выборы в парламент Сирии состоялись 15 июля 2024 года, когда пост президента страны еще занимал Башар Асад. В конце января 2025 года Народный совет был распущен новыми сирийскими властями. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

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в мире, сирия, москва, россия, сергей лавров, башар асад, ахмед аш-шараа