https://ria.ru/20250731/lavrov-2032558929.html

Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров

Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025

Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров

Россия убеждена, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики (САР),... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:19:00+03:00

2025-07-31T12:19:00+03:00

2025-07-31T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия убеждена, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики (САР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы убеждены, что путь к долгосрочной нормализации в Сирии лежит через широкий диалог, укрепление национального согласия. гражданского мира, через защиту прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии. Он отметил, что в связи с этим, Россия выразила надежду на то, что объявленные правительством президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа меры сработают именно на решении этих задач.

https://ria.ru/20250731/siriya-2032554532.html

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в мире, россия, сирия, сергей лавров, ахмед аш-шараа