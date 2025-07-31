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Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025
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12:19 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/lavrov-2032558929.html
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров
Россия убеждена, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики (САР),... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:19:00+03:00
2025-07-31T12:19:00+03:00
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сирия
сергей лавров
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия убеждена, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики (САР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы убеждены, что путь к долгосрочной нормализации в Сирии лежит через широкий диалог, укрепление национального согласия. гражданского мира, через защиту прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии. Он отметил, что в связи с этим, Россия выразила надежду на то, что объявленные правительством президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа меры сработают именно на решении этих задач.
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в мире, россия, сирия, сергей лавров, ахмед аш-шараа
В мире, Россия, Сирия, Сергей Лавров, Ахмед аш-Шараа
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров

Лавров: путь к нормализации в Сирии лежит через диалог и защиту прав народа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия убеждена, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики (САР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что путь к долгосрочной нормализации в Сирии лежит через широкий диалог, укрепление национального согласия. гражданского мира, через защиту прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии.
Он отметил, что в связи с этим, Россия выразила надежду на то, что объявленные правительством президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа меры сработают именно на решении этих задач.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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В миреРоссияСирияСергей ЛавровАхмед аш-Шараа
 
 
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