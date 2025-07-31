https://ria.ru/20250731/lavrov-2032558929.html
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров
Россия убеждена, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики (САР),... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:19:00+03:00
2025-07-31T12:19:00+03:00
2025-07-31T12:19:00+03:00
в мире
россия
сирия
сергей лавров
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия убеждена, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики (САР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы убеждены, что путь к долгосрочной нормализации в Сирии лежит через широкий диалог, укрепление национального согласия. гражданского мира, через защиту прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии. Он отметил, что в связи с этим, Россия выразила надежду на то, что объявленные правительством президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа меры сработают именно на решении этих задач.
https://ria.ru/20250731/siriya-2032554532.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, сергей лавров, ахмед аш-шараа
В мире, Россия, Сирия, Сергей Лавров, Ахмед аш-Шараа
Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через диалог, заявил Лавров
Лавров: путь к нормализации в Сирии лежит через диалог и защиту прав народа