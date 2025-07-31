Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров
Лавров: Россия готова содействовать Сирии в постконфликтном восстановлении
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия готова помочь в восстановлении Сирии после конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении. Договорились о том, что диалог по этим вопросам будет у нас продолжен", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.
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"Поэтому мы последовательно призываем к консолидации международных усилий в едином направлении для нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", — добавил глава МИД.
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Другие заявления Лаврова:
- Россия нацелена на укрепление связей с Сирией.
- Позиция Москвы не зависит от политической конъюнктуры или смены правительств, а опирается на проверенные временем традиции дружбы и взаимного уважения.
- Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через широкий диалог и защиту прав всех представителей народа республики.
- Россия выступает за полное снятие санкций с Сирии, никогда их не поддерживала и считает их отмену Западом правильным шагом.
- Парламентские выборы в Сирии должны быть инклюзивными, с участием всех этнических и конфессиональных групп.
- Москва признательна Дамаску за обеспечение безопасности российских граждан и объектов.
- Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех имеющихся соглашений.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. В конце января новым президентом Сирии на переходный период объявили Ахмеда аш-Шараа.