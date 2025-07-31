https://ria.ru/20250731/lavrov-2032556916.html

Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров

Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025

Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров

Россия готова помочь в восстановлении Сирии после конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:14:00+03:00

2025-07-31T12:14:00+03:00

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россия

сирия

сергей лавров

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия готова помочь в восстановлении Сирии после конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров."Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении. Договорились о том, что диалог по этим вопросам будет у нас продолжен", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.Лавров напомнил, что Москва всегда выступала против того, чтобы территория Сирии использовалась как арена для геополитического соперничества или для сведения счетов между различными государствами."Поэтому мы последовательно призываем к консолидации международных усилий в едином направлении для нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", — добавил глава МИД.Другие заявления Лаврова:В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. В конце января новым президентом Сирии на переходный период объявили Ахмеда аш-Шараа.

https://ria.ru/20250731/siriya-2032539799.html

https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html

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россия, сирия, сергей лавров