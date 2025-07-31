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Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025
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12:14 31.07.2025 (обновлено: 13:53 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/lavrov-2032556916.html
Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров
Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025
Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров
Россия готова помочь в восстановлении Сирии после конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:14:00+03:00
2025-07-31T13:53:00+03:00
россия
сирия
сергей лавров
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия готова помочь в восстановлении Сирии после конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров."Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении. Договорились о том, что диалог по этим вопросам будет у нас продолжен", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.Лавров напомнил, что Москва всегда выступала против того, чтобы территория Сирии использовалась как арена для геополитического соперничества или для сведения счетов между различными государствами.&quot;Поэтому мы последовательно призываем к консолидации международных усилий в едином направлении для нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике&quot;, — добавил глава МИД.Другие заявления Лаврова:В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. В конце января новым президентом Сирии на переходный период объявили Ахмеда аш-Шараа.
https://ria.ru/20250731/siriya-2032539799.html
https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html
https://ria.ru/20250728/rossija-2032019814.html
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россия, сирия, сергей лавров
Россия, Сирия, Сергей Лавров
Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров

Лавров: Россия готова содействовать Сирии в постконфликтном восстановлении

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия готова помочь в восстановлении Сирии после конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении. Договорились о том, что диалог по этим вопросам будет у нас продолжен", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Сирия заинтересована в поддержке России при восстановлении единства страны
11:35
Лавров напомнил, что Москва всегда выступала против того, чтобы территория Сирии использовалась как арена для геополитического соперничества или для сведения счетов между различными государствами.
«

"Поэтому мы последовательно призываем к консолидации международных усилий в едином направлении для нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", — добавил глава МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков высказался об интересах России в Сирии
19 июня, 21:50
Другие заявления Лаврова:
  • Россия нацелена на укрепление связей с Сирией.
  • Позиция Москвы не зависит от политической конъюнктуры или смены правительств, а опирается на проверенные временем традиции дружбы и взаимного уважения.
  • Путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через широкий диалог и защиту прав всех представителей народа республики.
  • Россия выступает за полное снятие санкций с Сирии, никогда их не поддерживала и считает их отмену Западом правильным шагом.
  • Парламентские выборы в Сирии должны быть инклюзивными, с участием всех этнических и конфессиональных групп.
  • Москва признательна Дамаску за обеспечение безопасности российских граждан и объектов.
  • Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех имеющихся соглашений.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. В конце января новым президентом Сирии на переходный период объявили Ахмеда аш-Шараа.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Россия пожелала братскому сирийскому народу преодолеть кризис
28 июля, 19:43
 
РоссияСирияСергей Лавров
 
 
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