https://ria.ru/20250731/lavrov--2032535785.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве

Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве - РИА Новости, 31.07.2025

Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:17:00+03:00

2025-07-31T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает корреспондент РИА Новости. Это первая официальная встреча министров в российской столице. О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки международной и региональной проблематики.

https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html

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россия, сергей лавров, мария захарова, в мире