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Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:17:00+03:00
2025-07-31T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает корреспондент РИА Новости. Это первая официальная встреча министров в российской столице. О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки международной и региональной проблематики.
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россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве