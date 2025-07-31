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Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
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11:17 31.07.2025 (обновлено: 13:54 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/lavrov--2032535785.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2025
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россия
сергей лавров
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает корреспондент РИА Новости. Это первая официальная встреча министров в российской столице. О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки международной и региональной проблематики.
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россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии в Москве

Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Это первая официальная встреча министров в российской столице.
О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки международной и региональной проблематики.
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