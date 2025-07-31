https://ria.ru/20250731/laos-2032679437.html

Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий

Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поблагодарил Россию за помощь в разминировании ряда территорий страны. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:44:00+03:00

2025-07-31T17:44:00+03:00

2025-07-31T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поблагодарил Россию за помощь в разминировании ряда территорий страны. "Я хотел бы выразить благодарность за помощь в разминировании неразорвавшихся мин в Лаосе, которые представляют собой остатки вооруженных конфликтов, препятствующие жизнеобеспечению и развитию лаосского народа, и угрожают жизни проживающих там лаосцев", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250731/uchastie-2032669913.html

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в мире, лаос, россия, тхонглун сисулит, владимир путин