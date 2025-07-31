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Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий - РИА Новости, 31.07.2025
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17:44 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/laos-2032679437.html
Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий
Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поблагодарил Россию за помощь в разминировании ряда территорий страны. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:44:00+03:00
2025-07-31T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поблагодарил Россию за помощь в разминировании ряда территорий страны. "Я хотел бы выразить благодарность за помощь в разминировании неразорвавшихся мин в Лаосе, которые представляют собой остатки вооруженных конфликтов, препятствующие жизнеобеспечению и развитию лаосского народа, и угрожают жизни проживающих там лаосцев", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250731/uchastie-2032669913.html
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в мире, лаос, россия, тхонглун сисулит, владимир путин
В мире, Лаос, Россия, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин
Президент Лаоса поблагодарил Россию за помощь в разминировании территорий

Президент Лаоса Сисулит поблагодарил РФ за разминирование ряда территорий страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поблагодарил Россию за помощь в разминировании ряда территорий страны.
"Я хотел бы выразить благодарность за помощь в разминировании неразорвавшихся мин в Лаосе, которые представляют собой остатки вооруженных конфликтов, препятствующие жизнеобеспечению и развитию лаосского народа, и угрожают жизни проживающих там лаосцев", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе
Вчера, 17:18
 
В миреЛаосРоссияТхонглун СисулитВладимир Путин
 
 
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