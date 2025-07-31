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Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2025
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14:20 31.07.2025 (обновлено: 14:22 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/laos-2032593379.html
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025
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владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов.Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
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лаос, россия, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Лаоса Сисулит приехал в Кремль на переговоры с Путиным

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов.
Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
01:26
 
ЛаосРоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
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