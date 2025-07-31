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Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:20:00+03:00
2025-07-31T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов.Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
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лаос, россия, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса Сисулит приехал в Кремль на переговоры с Путиным