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Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:20:00+03:00

2025-07-31T14:20:00+03:00

2025-07-31T14:22:00+03:00

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единая россия

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов.Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

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лаос, россия, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия, в мире