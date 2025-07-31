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В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя - РИА Новости, 31.07.2025
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06:47 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kupjansk-2032503233.html
В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя - РИА Новости, 31.07.2025
В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
Штурмовики группировки войск "Запад" на отбитых у ВСУ позициях в Купянске обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя, сообщили... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:47:00+03:00
2025-07-31T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Запад" на отбитых у ВСУ позициях в Купянске обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бойцы группировки войск "Запад" при зачистке северного квартала города Купянск на отбитых у 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ позициях обнаружили труп замученного боевиками киевского режима местного мирного жителя. На теле мужчины было найдено множество следов пыток, кроме того на голову жертвы был накинут полиэтиленовый мешок и удавка, при этом его руки были связаны за спиной", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Собеседник агентства пояснил, что, по всей видимости, погибший гражданский был использован ВСУ в качестве живого щита. "Очевидно, киевские каратели прямо на позициях довольно долго издевались над мужчиной, использовали его как живой щит, а затем убили", - подытожили в силовых структурах. Снятое штурмовиками видео, запечатлевшее тело убитого ВСУ в Купянске мужчины, передано в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

На отбитых у ВСУ позициях в Купянске нашли тело замученного мирного жителя

© РИА Новости / Евгений БиятовБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Запад" на отбитых у ВСУ позициях в Купянске обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бойцы группировки войск "Запад" при зачистке северного квартала города Купянск на отбитых у 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ позициях обнаружили труп замученного боевиками киевского режима местного мирного жителя. На теле мужчины было найдено множество следов пыток, кроме того на голову жертвы был накинут полиэтиленовый мешок и удавка, при этом его руки были связаны за спиной", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
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Собеседник агентства пояснил, что, по всей видимости, погибший гражданский был использован ВСУ в качестве живого щита.
"Очевидно, киевские каратели прямо на позициях довольно долго издевались над мужчиной, использовали его как живой щит, а затем убили", - подытожили в силовых структурах.
Снятое штурмовиками видео, запечатлевшее тело убитого ВСУ в Купянске мужчины, передано в распоряжение агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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