https://ria.ru/20250731/kupjansk-2032503233.html

В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя - РИА Новости, 31.07.2025

В Купянске нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

Штурмовики группировки войск "Запад" на отбитых у ВСУ позициях в Купянске обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя, сообщили... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:47:00+03:00

2025-07-31T06:47:00+03:00

2025-07-31T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031844329_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_bafdc9be11d20c0d352f117efb61b42d.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Запад" на отбитых у ВСУ позициях в Купянске обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бойцы группировки войск "Запад" при зачистке северного квартала города Купянск на отбитых у 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ позициях обнаружили труп замученного боевиками киевского режима местного мирного жителя. На теле мужчины было найдено множество следов пыток, кроме того на голову жертвы был накинут полиэтиленовый мешок и удавка, при этом его руки были связаны за спиной", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Собеседник агентства пояснил, что, по всей видимости, погибший гражданский был использован ВСУ в качестве живого щита. "Очевидно, киевские каратели прямо на позициях довольно долго издевались над мужчиной, использовали его как живой щит, а затем убили", - подытожили в силовых структурах. Снятое штурмовиками видео, запечатлевшее тело убитого ВСУ в Купянске мужчины, передано в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность