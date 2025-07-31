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Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"
Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 31.07.2025
Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"
Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд",... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:22:00+03:00
2025-07-31T18:22:00+03:00
2025-07-31T18:22:00+03:00
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд", соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд": Мурадова Георгия Львовича - заместителя председателя совета министров республики Крым - постоянного представителя республики Крым при президенте Российской Федерации", - говорится в документе. Мурадов занимает пост вице-премьера крымского правительства и постпреда с августа 2014 года.
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республика крым, россия, георгий мурадов, владимир путин, политика
Республика Крым, Россия, Георгий Мурадов, Владимир Путин, Политика
Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"
Постпред Крыма при президенте Мурадов награжден орденом "За доблестный труд"