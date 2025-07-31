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В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам - РИА Новости, 31.07.2025
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14:53 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/krym-2032618914.html
В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам
В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам - РИА Новости, 31.07.2025
В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам
В Крыму расширен список запрещенных сфер для работы трудовых мигрантов, в числе разрешенных остались только строительство и туризм, сообщил глава республики... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:53:00+03:00
2025-07-31T14:53:00+03:00
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. В Крыму расширен список запрещенных сфер для работы трудовых мигрантов, в числе разрешенных остались только строительство и туризм, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Запрещены еще 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты. На данный момент в числе разрешенных остались только сферы строительства и туризма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить.
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик)
Общество, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам

В Крыму запретили еще 48 видов деятельности для работы мигрантов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. В Крыму расширен список запрещенных сфер для работы трудовых мигрантов, в числе разрешенных остались только строительство и туризм, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Запрещены еще 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты. На данный момент в числе разрешенных остались только сферы строительства и туризма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить.
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