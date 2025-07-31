https://ria.ru/20250731/krym-2032583195.html

В Крыму допустили кратковременные отключения мобильного интернета

В Крыму допустили кратковременные отключения мобильного интернета - РИА Новости, 31.07.2025

В Крыму допустили кратковременные отключения мобильного интернета

Кратковременные отключения мобильного интернета возможны в Крыму, звонки и обмен SMS работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе крупнейшего... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:46:00+03:00

2025-07-31T13:46:00+03:00

2025-07-31T13:46:00+03:00

республика крым

олег крючков

технологии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Кратковременные отключения мобильного интернета возможны в Крыму, звонки и обмен SMS работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна". "В целях обеспечения безопасности могут наблюдаться кратковременные отключения мобильного интернета. Домашний интернет, звонки и обмен SMS работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что ограничения не связаны с работой оператора или покрытием сети. "Данная мера реализуется в целях обеспечения безопасности граждан на территории полуострова", - подчеркнули в компании. В декабре прошлого года советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в Крыму возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения - это касается любых операторов, представленных на полуострове. При этом сотовая связь (звонки, смс-сообщения), кабельные интернет-провайдеры будет работать в обычном режиме.

https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html

https://ria.ru/20250729/krasnoyarsk-2032062756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, олег крючков, технологии, происшествия