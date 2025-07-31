https://ria.ru/20250731/krym-2032583195.html
В Крыму допустили кратковременные отключения мобильного интернета
В Крыму допустили кратковременные отключения мобильного интернета - РИА Новости, 31.07.2025
В Крыму допустили кратковременные отключения мобильного интернета
Кратковременные отключения мобильного интернета возможны в Крыму, звонки и обмен SMS работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе крупнейшего... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:46:00+03:00
2025-07-31T13:46:00+03:00
2025-07-31T13:46:00+03:00
республика крым
олег крючков
технологии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Кратковременные отключения мобильного интернета возможны в Крыму, звонки и обмен SMS работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна". "В целях обеспечения безопасности могут наблюдаться кратковременные отключения мобильного интернета. Домашний интернет, звонки и обмен SMS работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что ограничения не связаны с работой оператора или покрытием сети. "Данная мера реализуется в целях обеспечения безопасности граждан на территории полуострова", - подчеркнули в компании. В декабре прошлого года советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в Крыму возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения - это касается любых операторов, представленных на полуострове. При этом сотовая связь (звонки, смс-сообщения), кабельные интернет-провайдеры будет работать в обычном режиме.
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
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республика крым, олег крючков, технологии, происшествия
Республика Крым, Олег Крючков, Технологии, Происшествия
В Крыму допустили кратковременные отключения мобильного интернета
Оператор "Волна" предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом в Крыму