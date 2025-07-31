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В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского - РИА Новости, 31.07.2025
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07:27 31.07.2025 (обновлено: 07:50 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/krym-2032506608.html
В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского
В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского - РИА Новости, 31.07.2025
В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского
Преемнику Владимира Зеленского придется признать потери территорий, в противном случае говорить о возобновлении развития Украины не стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:27:00+03:00
2025-07-31T07:50:00+03:00
в мире
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сша
альпы
владимир зеленский
владимир константинов
валерий залужный
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Преемнику Владимира Зеленского придется признать потери территорий, в противном случае говорить о возобновлении развития Украины не стоит, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Преемнику Зеленского, если такой найдется, придется признавать реальность потери территорий, миллионов людей, разрушенную экономику, придется рассказывать народу, почему все это случилось и почему не договорились раньше", - сказал Константинов. По его словам, без признания очевидных реалий говорить о возобновлении развития Украины не стоит.
https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032501212.html
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в мире, украина, сша, альпы, владимир зеленский, владимир константинов, валерий залужный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, республика крым
В мире, Украина, США, Альпы, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Валерий Залужный, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского

Константинов: преемнику Зеленского придется признать потери территорий

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Преемнику Владимира Зеленского придется признать потери территорий, в противном случае говорить о возобновлении развития Украины не стоит, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
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"Преемнику Зеленского, если такой найдется, придется признавать реальность потери территорий, миллионов людей, разрушенную экономику, придется рассказывать народу, почему все это случилось и почему не договорились раньше", - сказал Константинов.
По его словам, без признания очевидных реалий говорить о возобновлении развития Украины не стоит.
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В миреУкраинаСШААльпыВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВалерий ЗалужныйСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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