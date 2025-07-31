https://ria.ru/20250731/krym-2032506608.html
В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского
В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского - РИА Новости, 31.07.2025
В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского
Преемнику Владимира Зеленского придется признать потери территорий, в противном случае говорить о возобновлении развития Украины не стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:27:00+03:00
2025-07-31T07:27:00+03:00
2025-07-31T07:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Преемнику Владимира Зеленского придется признать потери территорий, в противном случае говорить о возобновлении развития Украины не стоит, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Преемнику Зеленского, если такой найдется, придется признавать реальность потери территорий, миллионов людей, разрушенную экономику, придется рассказывать народу, почему все это случилось и почему не договорились раньше", - сказал Константинов. По его словам, без признания очевидных реалий говорить о возобновлении развития Украины не стоит.
https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032501212.html
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму заранее поставили условие для преемника Зеленского
Константинов: преемнику Зеленского придется признать потери территорий