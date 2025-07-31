https://ria.ru/20250731/krt-2032573285.html
Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г
Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г - РИА Новости, 31.07.2025
Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г
Бюджет Нижегородской области за 6 месяцев 2025 года пополнился почти на 0,5 миллиарда рублей благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:06:00+03:00
2025-07-31T13:06:00+03:00
2025-07-31T13:06:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Бюджет Нижегородской области за 6 месяцев 2025 года пополнился почти на 0,5 миллиарда рублей благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил глава региона Глеб Никитин. "Почти 500 миллионов рублей поступило в бюджет региона от реализации проектов КРТ в первом полугодии 2025 года. В 2023-2024 годах доходы бюджета Нижегородской области от реализации через торги проектов комплексного развития территорий составили около 1 миллиарда рублей", - заявил Никитин в ходе доклада депутатам регионального парламента о результатах деятельности правительства области за 2024 год. Губернатор Нижегородской области отметил, что всего в разной стадии проработки и реализации в регионе около 50 площадок КРТ, 35 из которых уже согласованы штабом по градостроительной политике. "Только по согласованным площадкам опережающими темпами планируется расселение более 100 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, строительство 27 детсадов, шести школ за счет инвесторов. Такого раньше не было никогда", - подчеркнул Никитин. Он отметил, что проекты КРТ позволяют соблюсти баланс между обязанностями застройщиков и нагрузкой на регион, при котором условия становятся выгодными для всех участников процесса. Говоря в целом о развитии инфраструктуры Нижегородской области, Никитин подчеркнул, что региональное правительство использует для этого все возможные механизмы. Целью такой работы является качественное и всестороннее улучшение условий жизни в регионе. В частности, финансирование на реализацию крупных инфраструктурных проектов в 2024 году составило почти 24 миллиарда рублей, в этом году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" планируется финансирование в размере 30 миллиардов рублей. В 2024 году средства были направлены на продление линии метрополитена, развитие южных территорий Нижнего Новгорода под жилищное строительство, строительство дублёра проспекта Гагарина с мостовым переходом через Оку, редевелопмент исторического центра, благоустройство Черниговской набережной. Никитин также доложил депутатам, что в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние было приведено 600 километров участков автомобильных дорог Нижегородской области. С 2023 года было приобретено 462 автобуса, 102 трамвая, 120 электробусов и 53 зарядные станции к ним. Продолжается замена изношенных трамвайных линий. Весной 2025 года была модернизирована канатная дорога Нижний Новгород – Бор, количество кабин с учетом растущего спроса увеличено с 28 до 56.
https://ria.ru/20250729/lyulin-2032114146.html
https://ria.ru/20250718/kampus-2029954714.html
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нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г
Бюджет Нижегородской области получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Бюджет Нижегородской области за 6 месяцев 2025 года пополнился почти на 0,5 миллиарда рублей благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Почти 500 миллионов рублей поступило в бюджет региона от реализации проектов КРТ в первом полугодии 2025 года. В 2023-2024 годах доходы бюджета Нижегородской области от реализации через торги проектов комплексного развития территорий составили около 1 миллиарда рублей", - заявил Никитин в ходе доклада депутатам регионального парламента о результатах деятельности правительства области за 2024 год.
Губернатор Нижегородской области отметил, что всего в разной стадии проработки и реализации в регионе около 50 площадок КРТ, 35 из которых уже согласованы штабом по градостроительной политике. "Только по согласованным площадкам опережающими темпами планируется расселение более 100 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, строительство 27 детсадов, шести школ за счет инвесторов. Такого раньше не было никогда", - подчеркнул Никитин.
Он отметил, что проекты КРТ позволяют соблюсти баланс между обязанностями застройщиков и нагрузкой на регион, при котором условия становятся выгодными для всех участников процесса.
Говоря в целом о развитии инфраструктуры Нижегородской области, Никитин подчеркнул, что региональное правительство использует для этого все возможные механизмы. Целью такой работы является качественное и всестороннее улучшение условий жизни в регионе. В частности, финансирование на реализацию крупных инфраструктурных проектов в 2024 году составило почти 24 миллиарда рублей, в этом году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" планируется финансирование в размере 30 миллиардов рублей.
В 2024 году средства были направлены на продление линии метрополитена, развитие южных территорий Нижнего Новгорода под жилищное строительство, строительство дублёра проспекта Гагарина с мостовым переходом через Оку, редевелопмент исторического центра, благоустройство Черниговской набережной.
Никитин также доложил депутатам, что в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние было приведено 600 километров участков автомобильных дорог Нижегородской области. С 2023 года было приобретено 462 автобуса, 102 трамвая, 120 электробусов и 53 зарядные станции к ним. Продолжается замена изношенных трамвайных линий. Весной 2025 года была модернизирована канатная дорога Нижний Новгород – Бор, количество кабин с учетом растущего спроса увеличено с 28 до 56.