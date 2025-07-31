https://ria.ru/20250731/krt-2032573285.html

Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г

Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г - РИА Новости, 31.07.2025

Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г

Бюджет Нижегородской области за 6 месяцев 2025 года пополнился почти на 0,5 миллиарда рублей благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:06:00+03:00

2025-07-31T13:06:00+03:00

2025-07-31T13:06:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796423372_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_9c168e6432a9a177ed376c8b6ad8432c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Бюджет Нижегородской области за 6 месяцев 2025 года пополнился почти на 0,5 миллиарда рублей благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил глава региона Глеб Никитин. "Почти 500 миллионов рублей поступило в бюджет региона от реализации проектов КРТ в первом полугодии 2025 года. В 2023-2024 годах доходы бюджета Нижегородской области от реализации через торги проектов комплексного развития территорий составили около 1 миллиарда рублей", - заявил Никитин в ходе доклада депутатам регионального парламента о результатах деятельности правительства области за 2024 год. Губернатор Нижегородской области отметил, что всего в разной стадии проработки и реализации в регионе около 50 площадок КРТ, 35 из которых уже согласованы штабом по градостроительной политике. "Только по согласованным площадкам опережающими темпами планируется расселение более 100 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, строительство 27 детсадов, шести школ за счет инвесторов. Такого раньше не было никогда", - подчеркнул Никитин. Он отметил, что проекты КРТ позволяют соблюсти баланс между обязанностями застройщиков и нагрузкой на регион, при котором условия становятся выгодными для всех участников процесса. Говоря в целом о развитии инфраструктуры Нижегородской области, Никитин подчеркнул, что региональное правительство использует для этого все возможные механизмы. Целью такой работы является качественное и всестороннее улучшение условий жизни в регионе. В частности, финансирование на реализацию крупных инфраструктурных проектов в 2024 году составило почти 24 миллиарда рублей, в этом году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" планируется финансирование в размере 30 миллиардов рублей. В 2024 году средства были направлены на продление линии метрополитена, развитие южных территорий Нижнего Новгорода под жилищное строительство, строительство дублёра проспекта Гагарина с мостовым переходом через Оку, редевелопмент исторического центра, благоустройство Черниговской набережной. Никитин также доложил депутатам, что в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние было приведено 600 километров участков автомобильных дорог Нижегородской области. С 2023 года было приобретено 462 автобуса, 102 трамвая, 120 электробусов и 53 зарядные станции к ним. Продолжается замена изношенных трамвайных линий. Весной 2025 года была модернизирована канатная дорога Нижний Новгород – Бор, количество кабин с учетом растущего спроса увеличено с 28 до 56.

https://ria.ru/20250729/lyulin-2032114146.html

https://ria.ru/20250718/kampus-2029954714.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, глеб никитин