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Исполнитель теракта в "Крокусе" купил билет на концерт у спекулянта - РИА Новости, 31.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/krokus-2032720028.html
Исполнитель теракта в "Крокусе" купил билет на концерт у спекулянта
Исполнитель теракта в "Крокусе" купил билет на концерт у спекулянта - РИА Новости, 31.07.2025
Исполнитель теракта в "Крокусе" купил билет на концерт у спекулянта
Исполнитель теракта в "Крокус сити холле" за час до нападения на концертный зал купил у спекулянта один билет на концерт группы "Пикник", говорится в материалах РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:08:00+03:00
2025-07-31T21:08:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Исполнитель теракта в "Крокус сити холле" за час до нападения на концертный зал купил у спекулянта один билет на концерт группы "Пикник", говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Прибыв на место, проведя разведку, он (исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни) сообщил другим соучастникам, чтобы те выезжали к нему в концертный зал "Крокус сити холл", которые около 18.35 на автомобиле Renault присоединились к нему, после чего они прошли в помещение и находились в одном из кафе, где пили кофе. Затем они спустились на первый этаж, где он приобрел билет на концерт группы "Пикник", - указано в материалах. Следствие, как сообщается в материалах, опросило билетного спекулянта, женщина рассказала, что к ней действительно за несколько десятков минут до начала концерта обратился мужчина и за 7 тысяч рублей наличными купил билет на мероприятие. "Рядом стоящий её знакомый… сказал ей, что очень странно, что молодой человек купил только один билет, в то время как с ним был еще один мужчина и двое стояли через дорогу", - говорится в изложении её показаний. После теракта она "в новостях увидела лица мужчин, совершивших террористический акт, в которых узнала мужчину, которому продавала билет, и мужчину, который был с ним в тот момент, после чего сразу же позвонила в полицию", - заключается в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250731/krokus-2032495798.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Исполнитель теракта в "Крокусе" купил билет на концерт у спекулянта

Исполнитель теракта в "Крокусе" за час до концерта купил билет у спекулянта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холл"
Обвиняемые в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Исполнитель теракта в "Крокус сити холле" за час до нападения на концертный зал купил у спекулянта один билет на концерт группы "Пикник", говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Прибыв на место, проведя разведку, он (исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни) сообщил другим соучастникам, чтобы те выезжали к нему в концертный зал "Крокус сити холл", которые около 18.35 на автомобиле Renault присоединились к нему, после чего они прошли в помещение и находились в одном из кафе, где пили кофе. Затем они спустились на первый этаж, где он приобрел билет на концерт группы "Пикник", - указано в материалах.
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Следствие, как сообщается в материалах, опросило билетного спекулянта, женщина рассказала, что к ней действительно за несколько десятков минут до начала концерта обратился мужчина и за 7 тысяч рублей наличными купил билет на мероприятие.
"Рядом стоящий её знакомый… сказал ей, что очень странно, что молодой человек купил только один билет, в то время как с ним был еще один мужчина и двое стояли через дорогу", - говорится в изложении её показаний.
После теракта она "в новостях увидела лица мужчин, совершивших террористический акт, в которых узнала мужчину, которому продавала билет, и мужчину, который был с ним в тот момент, после чего сразу же позвонила в полицию", - заключается в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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