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Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 31.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:42 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/krokus-2032495798.html
Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"
Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 31.07.2025
Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"
Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:42:00+03:00
2025-07-31T04:42:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
пикник
мтс
крокус сити холл
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как физические лица, так и компании, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иски к обвиняемым в рамках уголовного дела заявлены на общую сумму примерно в 68 миллионов рублей, большинство из них поданы потерпевшими физлицами, указавшими, что преступлением им был причинен физический или моральный вред, следует из материалов. В то же время ООО "Видео Ленд", обеспечившее концерт группы "Пикник" видеооборудованием, подало иск о компенсации имущественного вреда на 14 миллионов 333 тысячи рублей, операторы ПАО "МТС" и ООО "Т2 Мобайл" на суммы примерно 500 тысяч каждый - они арендовали в сгоревшем здании площади по размещению систем обеспечения мобильной связью, подчеркивается в материалах. Ответчиками по иску значатся те фигуранты, которые обвиняются непосредственно в совершении теракта, это 13 из 19 подсудимых. Остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Изложенная в материалах информация актуальна на июнь 2025 года, при этом у потерпевших есть возможность подать или уточнить иски в ходе рассмотрения дела, начало которого запланировано 2-м западным окружным военным судом на 4 августа. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html
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происшествия, красногорск, пикник, мтс, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Пикник, МТС, Крокус Сити Холл
Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"

К обвиняемым в теракте в Крокусе подали иски на 68 миллионов рублей

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как физические лица, так и компании, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иски к обвиняемым в рамках уголовного дела заявлены на общую сумму примерно в 68 миллионов рублей, большинство из них поданы потерпевшими физлицами, указавшими, что преступлением им был причинен физический или моральный вред, следует из материалов.
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В то же время ООО "Видео Ленд", обеспечившее концерт группы "Пикник" видеооборудованием, подало иск о компенсации имущественного вреда на 14 миллионов 333 тысячи рублей, операторы ПАО "МТС" и ООО "Т2 Мобайл" на суммы примерно 500 тысяч каждый - они арендовали в сгоревшем здании площади по размещению систем обеспечения мобильной связью, подчеркивается в материалах.
Ответчиками по иску значатся те фигуранты, которые обвиняются непосредственно в совершении теракта, это 13 из 19 подсудимых. Остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Изложенная в материалах информация актуальна на июнь 2025 года, при этом у потерпевших есть возможность подать или уточнить иски в ходе рассмотрения дела, начало которого запланировано 2-м западным окружным военным судом на 4 августа.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскПикникМТСКрокус Сити Холл
 
 
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