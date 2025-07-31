https://ria.ru/20250731/krokus-2032495798.html

Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"

Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 31.07.2025

Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"

Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:42:00+03:00

2025-07-31T04:42:00+03:00

2025-07-31T04:42:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

пикник

мтс

крокус сити холл

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как физические лица, так и компании, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иски к обвиняемым в рамках уголовного дела заявлены на общую сумму примерно в 68 миллионов рублей, большинство из них поданы потерпевшими физлицами, указавшими, что преступлением им был причинен физический или моральный вред, следует из материалов. В то же время ООО "Видео Ленд", обеспечившее концерт группы "Пикник" видеооборудованием, подало иск о компенсации имущественного вреда на 14 миллионов 333 тысячи рублей, операторы ПАО "МТС" и ООО "Т2 Мобайл" на суммы примерно 500 тысяч каждый - они арендовали в сгоревшем здании площади по размещению систем обеспечения мобильной связью, подчеркивается в материалах. Ответчиками по иску значатся те фигуранты, которые обвиняются непосредственно в совершении теракта, это 13 из 19 подсудимых. Остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Изложенная в материалах информация актуальна на июнь 2025 года, при этом у потерпевших есть возможность подать или уточнить иски в ходе рассмотрения дела, начало которого запланировано 2-м западным окружным военным судом на 4 августа. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, пикник, мтс, крокус сити холл