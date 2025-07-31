https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно - РИА Новости, 31.07.2025

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно

Один из исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев умышленно наехал машиной на семью на пешеходном переходе, что стало... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:57:00+03:00

2025-07-31T03:57:00+03:00

2025-07-31T15:09:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Один из исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев умышленно наехал машиной на семью на пешеходном переходе, что стало продолжением теракта, с места которого скрывались нападавшие, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Мирзоев Д. Б., <...> управляя автомобилем "Рено", <...> увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля <...> на несовершеннолетних, <...> причинив им телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в материалах дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, крокус сити холл