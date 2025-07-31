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Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно - РИА Новости, 31.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:57 31.07.2025 (обновлено: 15:09 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно - РИА Новости, 31.07.2025
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно
Один из исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев умышленно наехал машиной на семью на пешеходном переходе, что стало... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:57:00+03:00
2025-07-31T15:09:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Один из исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев умышленно наехал машиной на семью на пешеходном переходе, что стало продолжением теракта, с места которого скрывались нападавшие, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Мирзоев Д. Б., &lt;...&gt; управляя автомобилем "Рено", &lt;...&gt; увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля &lt;...&gt; на несовершеннолетних, &lt;...&gt; причинив им телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в материалах дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html
https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно

Исполнитель теракта в Крокусе Мирзоев умышленно наехал машиной на семью

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Один из исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев умышленно наехал машиной на семью на пешеходном переходе, что стало продолжением теракта, с места которого скрывались нападавшие, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Мирзоев Д. Б., <...> управляя автомобилем "Рено", <...> увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля <...> на несовершеннолетних, <...> причинив им телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в материалах дела.
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Теракт в "Крокусе" совершили ради денег, говорится в материалах дела
03:44
Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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