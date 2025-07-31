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Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году - РИА Новости, 31.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:59 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/krokus-2032490612.html
Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году
Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году - РИА Новости, 31.07.2025
Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году
Одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Саидакрами Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд на 5 лет, говорится в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:59:00+03:00
2025-07-31T02:59:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
турция
афганистан
исламское государство*
крокус
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Саидакрами Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд на 5 лет, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31.08.2023, Саидакрами Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан", - говорится в документе. Согласно материалам, он подписался на Telegram-канал подразделения террористической организации "Исламское государство"*, в которое входит подразделение "Вилаят Хорасан". На данном канале он сообщил о желании вступить в террористическую организацию, после чего с ним связался человек, известный как Сайфулло. Он сообщил Рачабализоду о необходимости прилететь в Турцию, откуда его переправят в Афганистан, чтобы вступить в "Вилаят Хорасан". Ранее обвиняемые в теракте называли Сайфулло организатором нападения на "Крокус". Один из обвиняемых Муродали Рачабализоды говорил в своих показаниях, что "мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html
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россия, турция, афганистан, исламское государство*, крокус, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Турция, Афганистан, Исламское государство*, Крокус, Крокус Сити Холл, Происшествия
Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году

Фигуранта дела о теракте в Крокусе Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк"Крокус Сити Холл"
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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"Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Саидакрами Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд на 5 лет, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31.08.2023, Саидакрами Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан", - говорится в документе.
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Согласно материалам, он подписался на Telegram-канал подразделения террористической организации "Исламское государство"*, в которое входит подразделение "Вилаят Хорасан". На данном канале он сообщил о желании вступить в террористическую организацию, после чего с ним связался человек, известный как Сайфулло. Он сообщил Рачабализоду о необходимости прилететь в Турцию, откуда его переправят в Афганистан, чтобы вступить в "Вилаят Хорасан".
Ранее обвиняемые в теракте называли Сайфулло организатором нападения на "Крокус". Один из обвиняемых Муродали Рачабализоды говорил в своих показаниях, что "мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТурцияАфганистанИсламское государство*КрокусКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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