Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году
Фигуранта дела о теракте в Крокусе Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году
"Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Саидакрами Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд на 5 лет, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31.08.2023, Саидакрами Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан", - говорится в документе.
Согласно материалам, он подписался на Telegram-канал подразделения террористической организации "Исламское государство"*, в которое входит подразделение "Вилаят Хорасан". На данном канале он сообщил о желании вступить в террористическую организацию, после чего с ним связался человек, известный как Сайфулло. Он сообщил Рачабализоду о необходимости прилететь в Турцию, откуда его переправят в Афганистан, чтобы вступить в "Вилаят Хорасан".
Ранее обвиняемые в теракте называли Сайфулло организатором нападения на "Крокус". Один из обвиняемых Муродали Рачабализоды говорил в своих показаниях, что "мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещена в России