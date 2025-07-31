https://ria.ru/20250731/krokus-2032490612.html

Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году

Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году - РИА Новости, 31.07.2025

Одного из исполнителей теракта в Крокусе выдворяли из России в 2018 году

Одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Саидакрами Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд на 5 лет, говорится в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:59:00+03:00

2025-07-31T02:59:00+03:00

2025-07-31T02:59:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

турция

афганистан

исламское государство*

крокус

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Саидакрами Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году с запретом на въезд на 5 лет, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31.08.2023, Саидакрами Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан", - говорится в документе. Согласно материалам, он подписался на Telegram-канал подразделения террористической организации "Исламское государство"*, в которое входит подразделение "Вилаят Хорасан". На данном канале он сообщил о желании вступить в террористическую организацию, после чего с ним связался человек, известный как Сайфулло. Он сообщил Рачабализоду о необходимости прилететь в Турцию, откуда его переправят в Афганистан, чтобы вступить в "Вилаят Хорасан". Ранее обвиняемые в теракте называли Сайфулло организатором нападения на "Крокус". Один из обвиняемых Муродали Рачабализоды говорил в своих показаниях, что "мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

https://ria.ru/20250730/krokus-2032261691.html

россия

турция

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, афганистан, исламское государство*, крокус, крокус сити холл, происшествия