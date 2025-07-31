https://ria.ru/20250731/krasnoyarsk-2032518943.html
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми - РИА Новости, 31.07.2025
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми
Воспитательницу Красноярского детского дома №1 приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за систематические издевательства над четырьмя воспитанниками РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:39:00+03:00
2025-07-31T09:39:00+03:00
2025-07-31T09:39:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Воспитательницу Красноярского детского дома №1 приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за систематические издевательства над четырьмя воспитанниками в возрасте от четырех до семи лет, сообщает краевая прокуратура. Согласно материалам дела, в течение шести месяцев, начиная с августа 2024 года, четверо воспитанников группы "Солнышко" в возрасте от четырёх до семи лет подвергались физическому и эмоциональному насилию со стороны своей наставницы. Дети регулярно страдали от грубого обращения, связанного с обычными детскими шалостями и капризами. Воспитательница проявляла агрессию, грубо обращаясь с детьми: хватала их за одежду, наносила удары рукой по голове, захватывала лица руками и резко тянула за конечности. "Суд признал её виновной в истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (статье 156 УК РФ) и приговорил к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима. Также на протяжении 3-х лет она не сможет занимать должности, связанные с воспитанием детей", - говорится в сообщении. Приговор вступит в законную силу по достижении ребёнком подсудимой 14-летнего возраста. При этом сама женщина не признала вину, утверждая, что использовала такие методы исключительно ради успокоения детей, считая, что боли они не испытывали.
https://ria.ru/20250728/prokuratura-2031945308.html
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск
Происшествия, Россия, Красноярск
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми
Воспитателю красноярского детдома вынесли приговор за издевательства над детьми
КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Воспитательницу Красноярского детского дома №1 приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за систематические издевательства над четырьмя воспитанниками в возрасте от четырех до семи лет, сообщает краевая прокуратура.
Согласно материалам дела, в течение шести месяцев, начиная с августа 2024 года, четверо воспитанников группы "Солнышко" в возрасте от четырёх до семи лет подвергались физическому и эмоциональному насилию со стороны своей наставницы. Дети регулярно страдали от грубого обращения, связанного с обычными детскими шалостями и капризами. Воспитательница проявляла агрессию, грубо обращаясь с детьми: хватала их за одежду, наносила удары рукой по голове, захватывала лица руками и резко тянула за конечности.
"Суд признал её виновной в истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ
), ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (статье 156 УК РФ) и приговорил к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима. Также на протяжении 3-х лет она не сможет занимать должности, связанные с воспитанием детей", - говорится в сообщении.
Приговор вступит в законную силу по достижении ребёнком подсудимой 14-летнего возраста. При этом сама женщина не признала вину, утверждая, что использовала такие методы исключительно ради успокоения детей, считая, что боли они не испытывали.