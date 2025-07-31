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Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми - РИА Новости, 31.07.2025
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09:39 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/krasnoyarsk-2032518943.html
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми - РИА Новости, 31.07.2025
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми
Воспитательницу Красноярского детского дома №1 приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за систематические издевательства над четырьмя воспитанниками РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:39:00+03:00
2025-07-31T09:39:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Воспитательницу Красноярского детского дома №1 приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за систематические издевательства над четырьмя воспитанниками в возрасте от четырех до семи лет, сообщает краевая прокуратура. Согласно материалам дела, в течение шести месяцев, начиная с августа 2024 года, четверо воспитанников группы "Солнышко" в возрасте от четырёх до семи лет подвергались физическому и эмоциональному насилию со стороны своей наставницы. Дети регулярно страдали от грубого обращения, связанного с обычными детскими шалостями и капризами. Воспитательница проявляла агрессию, грубо обращаясь с детьми: хватала их за одежду, наносила удары рукой по голове, захватывала лица руками и резко тянула за конечности. "Суд признал её виновной в истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (статье 156 УК РФ) и приговорил к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима. Также на протяжении 3-х лет она не сможет занимать должности, связанные с воспитанием детей", - говорится в сообщении. Приговор вступит в законную силу по достижении ребёнком подсудимой 14-летнего возраста. При этом сама женщина не признала вину, утверждая, что использовала такие методы исключительно ради успокоения детей, считая, что боли они не испытывали.
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происшествия, россия, красноярск
Происшествия, Россия, Красноярск
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми

Воспитателю красноярского детдома вынесли приговор за издевательства над детьми

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Воспитательницу Красноярского детского дома №1 приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за систематические издевательства над четырьмя воспитанниками в возрасте от четырех до семи лет, сообщает краевая прокуратура.
Согласно материалам дела, в течение шести месяцев, начиная с августа 2024 года, четверо воспитанников группы "Солнышко" в возрасте от четырёх до семи лет подвергались физическому и эмоциональному насилию со стороны своей наставницы. Дети регулярно страдали от грубого обращения, связанного с обычными детскими шалостями и капризами. Воспитательница проявляла агрессию, грубо обращаясь с детьми: хватала их за одежду, наносила удары рукой по голове, захватывала лица руками и резко тянула за конечности.
"Суд признал её виновной в истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (статье 156 УК РФ) и приговорил к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима. Также на протяжении 3-х лет она не сможет занимать должности, связанные с воспитанием детей", - говорится в сообщении.
Приговор вступит в законную силу по достижении ребёнком подсудимой 14-летнего возраста. При этом сама женщина не признала вину, утверждая, что использовала такие методы исключительно ради успокоения детей, считая, что боли они не испытывали.
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