https://ria.ru/20250731/kosmos-2032498817.html

Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС

Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС - РИА Новости, 31.07.2025

Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС

Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов, заявил РИА... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:17:00+03:00

2025-07-31T05:17:00+03:00

2025-07-31T05:18:00+03:00

наука

наса

в мире

космос - риа наука

сша

роскосмос

дмитрий баканов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_147:0:3646:1968_1920x0_80_0_0_d31cacd2173cc3e1d2045358acecb333.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и и. о. главы НАСА Шоном Даффи."МКС является примером международного сотрудничества. Он может быть использован для новых проектов", - сказал Сиселоф.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов прибыл в США и проведет переговоры с и. о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.

https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наса, в мире, космос - риа наука, сша, роскосмос, дмитрий баканов