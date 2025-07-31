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Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
05:17 31.07.2025 (обновлено: 05:18 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032498817.html
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС - РИА Новости, 31.07.2025
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС
Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов, заявил РИА... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:17:00+03:00
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наука
наса
в мире
космос - риа наука
сша
роскосмос
дмитрий баканов
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и и. о. главы НАСА Шоном Даффи."МКС является примером международного сотрудничества. Он может быть использован для новых проектов", - сказал Сиселоф.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов прибыл в США и проведет переговоры с и. о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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наса, в мире, космос - риа наука, сша, роскосмос, дмитрий баканов
Наука, НАСА, В мире, Космос - РИА Наука, США, Роскосмос, Дмитрий Баканов
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС

Представитель НАСА Сиселоф: МКС стала образцом международного сотрудничества

© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Роскосмос
Корабль "Союз МС" пристыкованный к МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и и. о. главы НАСА Шоном Даффи.
"МКС является примером международного сотрудничества. Он может быть использован для новых проектов", - сказал Сиселоф.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов прибыл в США и проведет переговоры с и. о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00
 
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