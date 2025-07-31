https://ria.ru/20250731/kosmos-2032498817.html
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС - РИА Новости, 31.07.2025
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС
Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов, заявил РИА... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:17:00+03:00
2025-07-31T05:17:00+03:00
2025-07-31T05:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) стала образцом международного сотрудничества, опыт которого может послужить основой для новых проектов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и и. о. главы НАСА Шоном Даффи."МКС является примером международного сотрудничества. Он может быть использован для новых проектов", - сказал Сиселоф.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов прибыл в США и проведет переговоры с и. о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, в мире, космос - риа наука, сша, роскосмос, дмитрий баканов
Наука, НАСА, В мире, Космос - РИА Наука, США, Роскосмос, Дмитрий Баканов
Представитель НАСА рассказал о важности опыта сотрудничества по МКС
Представитель НАСА Сиселоф: МКС стала образцом международного сотрудничества