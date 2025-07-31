https://ria.ru/20250731/kosmos-2032491362.html
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом - РИА Новости, 31.07.2025
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом
"Роскосмос" и НАСА продолжают обмениваться информацией в ежедневном режиме, несмотря на политические разногласия между США и Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:17:00+03:00
2025-07-31T03:17:00+03:00
2025-07-31T03:18:00+03:00
наука
сша
россия
роскосмос
наса
космос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА продолжают обмениваться информацией в ежедневном режиме, несмотря на политические разногласия между США и Россией, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи."Вы знаете про разногласия с Россией, которые начались не только с 2018 года, но на операционном и техническом уровнях эти разговоры происходят ежедневно", - сказал Сиселоф.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля.
https://ria.ru/20250731/nasa-2032491210.html
сша
россия
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:0:2180:1635_1920x0_80_0_0_8e24eb0e6015e1c5f45cac0caf160383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, роскосмос, наса, космос, в мире
Наука, США, Россия, Роскосмос, НАСА, Космос, В мире
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом
Обмен данными между НАСА и Роскосмосом идет ежедневно, несмотря на политику