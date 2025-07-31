https://ria.ru/20250731/kosmos-2032491362.html

В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом

В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом - РИА Новости, 31.07.2025

В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом

"Роскосмос" и НАСА продолжают обмениваться информацией в ежедневном режиме, несмотря на политические разногласия между США и Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:17:00+03:00

2025-07-31T03:17:00+03:00

2025-07-31T03:18:00+03:00

наука

сша

россия

роскосмос

наса

космос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА продолжают обмениваться информацией в ежедневном режиме, несмотря на политические разногласия между США и Россией, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи."Вы знаете про разногласия с Россией, которые начались не только с 2018 года, но на операционном и техническом уровнях эти разговоры происходят ежедневно", - сказал Сиселоф.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля.

https://ria.ru/20250731/nasa-2032491210.html

сша

россия

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, роскосмос, наса, космос, в мире