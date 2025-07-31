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В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
03:17 31.07.2025 (обновлено: 03:18 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032491362.html
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом - РИА Новости, 31.07.2025
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом
"Роскосмос" и НАСА продолжают обмениваться информацией в ежедневном режиме, несмотря на политические разногласия между США и Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА продолжают обмениваться информацией в ежедневном режиме, несмотря на политические разногласия между США и Россией, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи."Вы знаете про разногласия с Россией, которые начались не только с 2018 года, но на операционном и техническом уровнях эти разговоры происходят ежедневно", - сказал Сиселоф.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля.
https://ria.ru/20250731/nasa-2032491210.html
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Наука, США, Россия, Роскосмос, НАСА, Космос, В мире
В НАСА рассказали об обмене данными с Роскосмосом

Обмен данными между НАСА и Роскосмосом идет ежедневно, несмотря на политику

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА продолжают обмениваться информацией в ежедневном режиме, несмотря на политические разногласия между США и Россией, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи.
"Вы знаете про разногласия с Россией, которые начались не только с 2018 года, но на операционном и техническом уровнях эти разговоры происходят ежедневно", - сказал Сиселоф.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля.
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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