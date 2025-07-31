https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487256.html
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 31.07.2025
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:35:00+03:00
2025-07-31T01:35:00+03:00
2025-07-31T02:10:00+03:00
наука
роскосмос
космос
сергей крикалев
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев."Утечка продолжается", - сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, отметив, что недавний ремонт значительно снизил ее."По прошествии длительного периода времени мы видим, что утечка продолжается, но значительно сократилась", - констатировал он.Тринадцатого июня в Роскосмосе сообщали, что утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на МКС после очередного этапа герметизации переходной камеры впервые с момента обнаружения полностью прекратилась.Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. За последние годы предпринималось несколько попыток устранить утечку, однако все они приводили лишь к частичному результату.
https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045787.html
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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роскосмос, космос, сергей крикалев
Наука, Роскосмос, Космос, Сергей Крикалев
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Крикалев: утечка воздуха на российском сегменте МКС значительно сократилась