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В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
01:35 31.07.2025 (обновлено: 02:10 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487256.html
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 31.07.2025
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:35:00+03:00
2025-07-31T02:10:00+03:00
наука
роскосмос
космос
сергей крикалев
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев."Утечка продолжается", - сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, отметив, что недавний ремонт значительно снизил ее."По прошествии длительного периода времени мы видим, что утечка продолжается, но значительно сократилась", - констатировал он.Тринадцатого июня в Роскосмосе сообщали, что утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на МКС после очередного этапа герметизации переходной камеры впервые с момента обнаружения полностью прекратилась.Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. За последние годы предпринималось несколько попыток устранить утечку, однако все они приводили лишь к частичному результату.
https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045787.html
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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роскосмос, космос, сергей крикалев
Наука, Роскосмос, Космос, Сергей Крикалев
В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС

Крикалев: утечка воздуха на российском сегменте МКС значительно сократилась

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев.
"Утечка продолжается", - сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, отметив, что недавний ремонт значительно снизил ее.
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"По прошествии длительного периода времени мы видим, что утечка продолжается, но значительно сократилась", - констатировал он.
Тринадцатого июня в Роскосмосе сообщали, что утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на МКС после очередного этапа герметизации переходной камеры впервые с момента обнаружения полностью прекратилась.
Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. За последние годы предпринималось несколько попыток устранить утечку, однако все они приводили лишь к частичному результату.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00
 
НаукаРоскосмосКосмосСергей Крикалев
 
 
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