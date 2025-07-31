https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487256.html

В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС

В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 31.07.2025

В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС

Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:35:00+03:00

2025-07-31T01:35:00+03:00

2025-07-31T02:10:00+03:00

наука

роскосмос

космос

сергей крикалев

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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев."Утечка продолжается", - сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, отметив, что недавний ремонт значительно снизил ее."По прошествии длительного периода времени мы видим, что утечка продолжается, но значительно сократилась", - констатировал он.Тринадцатого июня в Роскосмосе сообщали, что утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на МКС после очередного этапа герметизации переходной камеры впервые с момента обнаружения полностью прекратилась.Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. За последние годы предпринималось несколько попыток устранить утечку, однако все они приводили лишь к частичному результату.

https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045787.html

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космос

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Дарья Буймова

роскосмос, космос, сергей крикалев