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В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
01:29 31.07.2025 (обновлено: 09:23 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487017.html
В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе
В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе - РИА Новости, 31.07.2025
В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе
После вывода МКС из эксплуатации у России и США останется много способов продолжить сотрудничество, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:29:00+03:00
2025-07-31T09:23:00+03:00
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида в США), 31 июл — РИА Новости. После вывода МКС из эксплуатации у России и США останется много способов продолжить сотрудничество, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс."И у нас по-прежнему остается множество способов продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства", — сказал он на пресс-конференции.Изначально Международная космическая станция должна была прекратить работу в 2020 году, но в марте 2015 года "Роскосмос" и НАСА договорились продлить срок эксплуатации до 2024 года. В 2023 году правительство России отложило прекращение работы на 2028-й. Все остальные страны — участницы МКС в качестве крайнего срока определили 2030 год.
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Наука, Россия, США, НАСА, В мире, Космос, Космос - РИА Наука, Роскосмос
В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе

Бауэрсокс: Россия и США могут сотрудничать и после вывода МКС из эксплуатации

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида в США), 31 июл — РИА Новости. После вывода МКС из эксплуатации у России и США останется много способов продолжить сотрудничество, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.
"И у нас по-прежнему остается множество способов продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства", — сказал он на пресс-конференции.

В понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов во главе делегации госкорпорации прибыл в Хьюстон для встречи с руководством НАСА. Это стало первой очной встречей глав космических агентств России и США за восемь лет.

Изначально Международная космическая станция должна была прекратить работу в 2020 году, но в марте 2015 года "Роскосмос" и НАСА договорились продлить срок эксплуатации до 2024 года. В 2023 году правительство России отложило прекращение работы на 2028-й. Все остальные страны — участницы МКС в качестве крайнего срока определили 2030 год.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00
 
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