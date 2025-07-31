В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе
Бауэрсокс: Россия и США могут сотрудничать и после вывода МКС из эксплуатации
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
Читать ria.ru в
ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида в США), 31 июл — РИА Новости. После вывода МКС из эксплуатации у России и США останется много способов продолжить сотрудничество, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.
"И у нас по-прежнему остается множество способов продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства", — сказал он на пресс-конференции.
В понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов во главе делегации госкорпорации прибыл в Хьюстон для встречи с руководством НАСА. Это стало первой очной встречей глав космических агентств России и США за восемь лет.
Изначально Международная космическая станция должна была прекратить работу в 2020 году, но в марте 2015 года "Роскосмос" и НАСА договорились продлить срок эксплуатации до 2024 года. В 2023 году правительство России отложило прекращение работы на 2028-й. Все остальные страны — участницы МКС в качестве крайнего срока определили 2030 год.
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00