https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487017.html

В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе

В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе - РИА Новости, 31.07.2025

В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе

После вывода МКС из эксплуатации у России и США останется много способов продолжить сотрудничество, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:29:00+03:00

2025-07-31T01:29:00+03:00

2025-07-31T09:23:00+03:00

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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида в США), 31 июл — РИА Новости. После вывода МКС из эксплуатации у России и США останется много способов продолжить сотрудничество, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс."И у нас по-прежнему остается множество способов продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства", — сказал он на пресс-конференции.Изначально Международная космическая станция должна была прекратить работу в 2020 году, но в марте 2015 года "Роскосмос" и НАСА договорились продлить срок эксплуатации до 2024 года. В 2023 году правительство России отложило прекращение работы на 2028-й. Все остальные страны — участницы МКС в качестве крайнего срока определили 2030 год.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, наса, в мире, космос, космос - риа наука, роскосмос