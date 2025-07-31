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Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11 - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
01:26 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032486822.html
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11 - РИА Новости, 31.07.2025
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11
Экипаж Crew-11, который в четверг отправится к МКС, "в хорошем настроении", а российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым, "в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:26:00+03:00
2025-07-31T01:26:00+03:00
наука
канаверал
флорида
сергей крикалев
роскосмос
наса
космос
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида), 31 июл - РИА Новости. Экипаж Crew-11, который в четверг отправится к МКС, "в хорошем настроении", а российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым, "в надежных руках", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев. "Сегодня утром мы встретились с экипажем. Они в хорошем настроении. Они готовы к полету, и Олег Платонов, наш космонавт, летит на борту этой миссии. Это будет его первый полет, но мы знаем, что он в надежных руках", – сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, кадры транслирует NASA. Запуск запланирован на 19.09 мск (12.09 по местному времени) 31 июля с мыса Канаверал (штат Флорида). В составе миссии, помимо россиянина, японский астронавт Кимия Юи, американский астронавт Майкл Финк и командир корабля американка Зина Кардман.
https://ria.ru/20250706/kosmos-2027431344.html
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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канаверал, флорида, сергей крикалев, роскосмос, наса, космос
Наука, Канаверал, Флорида, Сергей Крикалев, Роскосмос, НАСА, Космос
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11

Замглавы Роскосмоса Крикалев: экипаж Crew-11 в хорошем настроении

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида), 31 июл - РИА Новости. Экипаж Crew-11, который в четверг отправится к МКС, "в хорошем настроении", а российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым, "в надежных руках", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев.
"Сегодня утром мы встретились с экипажем. Они в хорошем настроении. Они готовы к полету, и Олег Платонов, наш космонавт, летит на борту этой миссии. Это будет его первый полет, но мы знаем, что он в надежных руках", – сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, кадры транслирует NASA.
МКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС
6 июля, 00:29
Запуск запланирован на 19.09 мск (12.09 по местному времени) 31 июля с мыса Канаверал (штат Флорида).
В составе миссии, помимо россиянина, японский астронавт Кимия Юи, американский астронавт Майкл Финк и командир корабля американка Зина Кардман.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00
 
НаукаКанавералФлоридаСергей КрикалевРоскосмосНАСАКосмос
 
 
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