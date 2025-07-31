https://ria.ru/20250731/kosmos-2032486822.html

Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11

Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11 - РИА Новости, 31.07.2025

Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11

Экипаж Crew-11, который в четверг отправится к МКС, "в хорошем настроении", а российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым, "в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:26:00+03:00

2025-07-31T01:26:00+03:00

2025-07-31T01:26:00+03:00

наука

канаверал

флорида

сергей крикалев

роскосмос

наса

космос

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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида), 31 июл - РИА Новости. Экипаж Crew-11, который в четверг отправится к МКС, "в хорошем настроении", а российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым, "в надежных руках", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев. "Сегодня утром мы встретились с экипажем. Они в хорошем настроении. Они готовы к полету, и Олег Платонов, наш космонавт, летит на борту этой миссии. Это будет его первый полет, но мы знаем, что он в надежных руках", – сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, кадры транслирует NASA. Запуск запланирован на 19.09 мск (12.09 по местному времени) 31 июля с мыса Канаверал (штат Флорида). В составе миссии, помимо россиянина, японский астронавт Кимия Юи, американский астронавт Майкл Финк и командир корабля американка Зина Кардман.

https://ria.ru/20250706/kosmos-2027431344.html

https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html

канаверал

флорида

космос

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канаверал, флорида, сергей крикалев, роскосмос, наса, космос