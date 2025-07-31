https://ria.ru/20250731/kosmos-2032486822.html
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11 - РИА Новости, 31.07.2025
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11
Экипаж Crew-11, который в четверг отправится к МКС, "в хорошем настроении", а российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым, "в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:26:00+03:00
2025-07-31T01:26:00+03:00
2025-07-31T01:26:00+03:00
наука
канаверал
флорида
сергей крикалев
роскосмос
наса
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида), 31 июл - РИА Новости. Экипаж Crew-11, который в четверг отправится к МКС, "в хорошем настроении", а российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым, "в надежных руках", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев. "Сегодня утром мы встретились с экипажем. Они в хорошем настроении. Они готовы к полету, и Олег Платонов, наш космонавт, летит на борту этой миссии. Это будет его первый полет, но мы знаем, что он в надежных руках", – сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, кадры транслирует NASA. Запуск запланирован на 19.09 мск (12.09 по местному времени) 31 июля с мыса Канаверал (штат Флорида). В составе миссии, помимо россиянина, японский астронавт Кимия Юи, американский астронавт Майкл Финк и командир корабля американка Зина Кардман.
https://ria.ru/20250706/kosmos-2027431344.html
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
канаверал
флорида
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канаверал, флорида, сергей крикалев, роскосмос, наса, космос
Наука, Канаверал, Флорида, Сергей Крикалев, Роскосмос, НАСА, Космос
Замглавы Роскосмоса рассказал о настроении экипажа Crew-11
Замглавы Роскосмоса Крикалев: экипаж Crew-11 в хорошем настроении