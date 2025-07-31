https://ria.ru/20250731/kosmos-2032486350.html

Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации

Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации - РИА Новости, 31.07.2025

Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации

РФ и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:18:00+03:00

2025-07-31T01:18:00+03:00

2025-07-31T01:33:00+03:00

наука

россия

сша

роскосмос

наса

в мире

сергей крикалев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg

ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. РФ и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Мы должны работать сообща, чтобы вернуть станцию обратно безопасным способом", - сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировало НАСА.

https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, роскосмос, наса, в мире, сергей крикалев