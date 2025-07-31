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Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
01:18 31.07.2025 (обновлено: 01:33 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032486350.html
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации - РИА Новости, 31.07.2025
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации
РФ и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев. РИА Новости, 31.07.2025
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наука
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роскосмос
наса
в мире
сергей крикалев
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. РФ и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Мы должны работать сообща, чтобы вернуть станцию обратно безопасным способом", - сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировало НАСА.
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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россия, сша, роскосмос, наса, в мире, сергей крикалев
Наука, Россия, США, Роскосмос, НАСА, В мире, Сергей Крикалев
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации

Крикалев: Россия и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. РФ и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Мы должны работать сообща, чтобы вернуть станцию обратно безопасным способом", - сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировало НАСА.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00
 
НаукаРоссияСШАРоскосмосНАСАВ миреСергей Крикалев
 
 
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