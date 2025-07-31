https://ria.ru/20250731/kosmos-2032486350.html
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации - РИА Новости, 31.07.2025
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации
РФ и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:18:00+03:00
2025-07-31T01:18:00+03:00
2025-07-31T01:33:00+03:00
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 31 июл - РИА Новости. РФ и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации, заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Мы должны работать сообща, чтобы вернуть станцию обратно безопасным способом", - сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировало НАСА.
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, роскосмос, наса, в мире, сергей крикалев
Наука, Россия, США, Роскосмос, НАСА, В мире, Сергей Крикалев
Крикалев заявил, что Россия и США должны вместе вывести МКС из эксплуатации
Крикалев: Россия и США должны работать сообща для вывода МКС из эксплуатации