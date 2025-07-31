https://ria.ru/20250731/kosmonavt-2032501528.html

Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду

Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду - РИА Новости, 31.07.2025

Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду

Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:18:00+03:00

2025-07-31T06:18:00+03:00

2025-07-31T06:18:00+03:00

наука

олег кононенко

роскосмос

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на котором стояли две банки Coca-cola. "Роскосмос" опубликовал видеоролик общения космонавтов. В российском Центре подготовки космонавтов сидят космонавты, как уже летавшие, так и пока ещё не совершившие ни одного полёта, во главе с командиром отряда Олегом Кононенко. По ту сторону экрана расположился экипаж корабля Crew Dragon, который стартует 31 июля к Международной космической станции. В его составе россиянин Олег Платонов, американцы Зина Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи. На столе, за котором они сидят, стоят две банки Coca-cola с непривычным для российского потребителя дизайном - низ традиционно алый, к вершине банки цвет переходит в бордовый.

https://ria.ru/20250715/dragon--2029215163.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег кононенко, роскосмос, центр подготовки космонавтов