https://ria.ru/20250731/kosmonavt-2032501528.html
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду - РИА Новости, 31.07.2025
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду
Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:18:00+03:00
2025-07-31T06:18:00+03:00
2025-07-31T06:18:00+03:00
наука
олег кононенко
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на котором стояли две банки Coca-cola. "Роскосмос" опубликовал видеоролик общения космонавтов. В российском Центре подготовки космонавтов сидят космонавты, как уже летавшие, так и пока ещё не совершившие ни одного полёта, во главе с командиром отряда Олегом Кононенко. По ту сторону экрана расположился экипаж корабля Crew Dragon, который стартует 31 июля к Международной космической станции. В его составе россиянин Олег Платонов, американцы Зина Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи. На столе, за котором они сидят, стоят две банки Coca-cola с непривычным для российского потребителя дизайном - низ традиционно алый, к вершине банки цвет переходит в бордовый.
https://ria.ru/20250715/dragon--2029215163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кононенко, роскосмос, центр подготовки космонавтов
Наука, Олег Кононенко, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду
Космонавт Платонов вышел на видеосвязь, сидя за столом с банками Coca-cola
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на котором стояли две банки Coca-cola.
"Роскосмос" опубликовал видеоролик общения космонавтов. В российском Центре подготовки космонавтов сидят космонавты, как уже летавшие, так и пока ещё не совершившие ни одного полёта, во главе с командиром отряда Олегом Кононенко.
По ту сторону экрана расположился экипаж корабля Crew Dragon, который стартует 31 июля к Международной космической станции. В его составе россиянин Олег Платонов, американцы Зина Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи. На столе, за котором они сидят, стоят две банки Coca-cola с непривычным для российского потребителя дизайном - низ традиционно алый, к вершине банки цвет переходит в бордовый.