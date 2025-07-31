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Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
06:18 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kosmonavt-2032501528.html
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду - РИА Новости, 31.07.2025
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду
Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:18:00+03:00
2025-07-31T06:18:00+03:00
наука
олег кононенко
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на котором стояли две банки Coca-cola. "Роскосмос" опубликовал видеоролик общения космонавтов. В российском Центре подготовки космонавтов сидят космонавты, как уже летавшие, так и пока ещё не совершившие ни одного полёта, во главе с командиром отряда Олегом Кононенко. По ту сторону экрана расположился экипаж корабля Crew Dragon, который стартует 31 июля к Международной космической станции. В его составе россиянин Олег Платонов, американцы Зина Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи. На столе, за котором они сидят, стоят две банки Coca-cola с непривычным для российского потребителя дизайном - низ традиционно алый, к вершине банки цвет переходит в бордовый.
https://ria.ru/20250715/dragon--2029215163.html
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олег кононенко, роскосмос, центр подготовки космонавтов
Наука, Олег Кононенко, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
Космонавт Олег Платонов вышел на видеосвязь с товарищами по отряду

Космонавт Платонов вышел на видеосвязь, сидя за столом с банками Coca-cola

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКосмонавты, поступившие в отряд по итогам 1,5-летнего отбора, на церемонии представления в Москве. 10 августа 2018
Космонавты, поступившие в отряд по итогам 1,5-летнего отбора, на церемонии представления в Москве. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский космонавт Олег Платонов, который скоро отправится в полет на американском корабле, вышел на видеосвязь с товарищами по отряду, сидя за столом, на котором стояли две банки Coca-cola.
"Роскосмос" опубликовал видеоролик общения космонавтов. В российском Центре подготовки космонавтов сидят космонавты, как уже летавшие, так и пока ещё не совершившие ни одного полёта, во главе с командиром отряда Олегом Кононенко.
По ту сторону экрана расположился экипаж корабля Crew Dragon, который стартует 31 июля к Международной космической станции. В его составе россиянин Олег Платонов, американцы Зина Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи. На столе, за котором они сидят, стоят две банки Coca-cola с непривычным для российского потребителя дизайном - низ традиционно алый, к вершине банки цвет переходит в бордовый.
Капсула корабля Dragon приводнилась с экипажем после возвращения с МКС - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Капсула корабля Dragon приводнилась с экипажем после возвращения с МКС
15 июля, 12:50
 
НаукаОлег КононенкоРоскосмосЦентр подготовки космонавтов
 
 
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