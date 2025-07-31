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Президент Южной Кореи рассказал о пользе сделки с США - РИА Новости, 31.07.2025
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04:09 31.07.2025 (обновлено: 04:10 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/koreya-2032494541.html
Президент Южной Кореи рассказал о пользе сделки с США
Президент Южной Кореи рассказал о пользе сделки с США - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Южной Кореи рассказал о пользе сделки с США
Сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:09:00+03:00
2025-07-31T04:10:00+03:00
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СЕУЛ, 31 июл - РИА Новости. Сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских компаний на рынок США и расширение их конкурентоспособности, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. Согласно соглашению, к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. "Важна не односторонняя выгода, а достижение взаимовыгодного результата. Это соглашение стало результатом совпадения интересов США в возрождении своей промышленности и нашей решимости расширить конкурентоспособность наших компаний на американском рынке", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook*. По его словам, сделка позволила южнокорейскому правительству устранить "неопределенность в экспортной среде" и обеспечить своим экспортерам "условия конкуренции на равных или лучших условиях по сравнению с другими основными странами-экспортерами на американском рынке, приведя пошлины к сопоставимому или более низкому уровню". Президент отметил, что обещанный объем инвестиций в 350 миллиардов долларов будет способствовать "активному выходу" южнокорейских компаний на рынок США в таких отраслях, как судостроение, полупроводники, аккумуляторы, биотехнологии и энергетика, где у Южной Кореи "есть конкурентные преимущества". "Надеемся, что это приведет к дальнейшему укреплению промышленного сотрудничества и еще большей прочности южнокорейско-американского союза. И в дальнейшем наше правительство будет придерживаться принципа прагматичной дипломатии, ориентированной на национальные интересы", - заявил Ли Чжэ Мён. По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, южная корея, россия, ли чжэ мен, дональд трамп, facebook
В мире, США, Южная Корея, Россия, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп, Facebook
Президент Южной Кореи рассказал о пользе сделки с США

Ли Чжэ Мен уверен, что сделка Южной Кореи и США даст взаимовыгодные результаты

© РИА Новости / Правительство Республики Корея | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Корея Ли Чжэ Мён
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Правительство Республики Корея
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Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 июл - РИА Новости. Сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских компаний на рынок США и расширение их конкурентоспособности, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. Согласно соглашению, к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ.
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"Важна не односторонняя выгода, а достижение взаимовыгодного результата. Это соглашение стало результатом совпадения интересов США в возрождении своей промышленности и нашей решимости расширить конкурентоспособность наших компаний на американском рынке", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook*.
По его словам, сделка позволила южнокорейскому правительству устранить "неопределенность в экспортной среде" и обеспечить своим экспортерам "условия конкуренции на равных или лучших условиях по сравнению с другими основными странами-экспортерами на американском рынке, приведя пошлины к сопоставимому или более низкому уровню".
Президент отметил, что обещанный объем инвестиций в 350 миллиардов долларов будет способствовать "активному выходу" южнокорейских компаний на рынок США в таких отраслях, как судостроение, полупроводники, аккумуляторы, биотехнологии и энергетика, где у Южной Кореи "есть конкурентные преимущества".
«
"Надеемся, что это приведет к дальнейшему укреплению промышленного сотрудничества и еще большей прочности южнокорейско-американского союза. И в дальнейшем наше правительство будет придерживаться принципа прагматичной дипломатии, ориентированной на национальные интересы", - заявил Ли Чжэ Мён.
По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.
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