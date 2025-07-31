https://ria.ru/20250731/koreja-2032496244.html

Южная Корея вложит миллиарды долларов в судостроение в США

Южная Корея вложит миллиарды долларов в судостроение в США - РИА Новости, 31.07.2025

Южная Корея вложит миллиарды долларов в судостроение в США

Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:44:00+03:00

2025-07-31T04:44:00+03:00

2025-07-31T04:44:00+03:00

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СЕУЛ, 31 июл - РИА Новости. Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. "Особенно стоит отметить, что из этой суммы 150 миллиардов долларов выделены на специализированный фонд сотрудничества в судостроении, что станет надежной опорой для выхода наших компаний на американский рынок судостроения", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook*. Как отметил на брифинге старший секретарь президента по политике Ким Ён Бом, инвестиционный фонд охватывает весь экосистемный цикл судостроения: проектирование, строительство, обслуживание (MRO) и судовое оборудование. Он будет направлен на конкретные проекты, исходя из потребностей корейских компаний. "Особые ожидания связаны с тем, что объединение мирового лидерства корейских компаний в судостроении и сильных сторон американских компаний в области программного обеспечения позволит достичь синергии в таких передовых направлениях, как автономное судоходство", - пояснил чиновник. Уточняется, что оставшиеся 200 из 350 миллиардов долларов пойдут в инвестиционный фонд в области полупроводников, атомной энергетики, аккумуляторов и биотехнологий - отраслей, где южнокорейские компании обладают высокой конкурентоспособностью. "С учетом сфер инвестирования из указанных фондов, наши компании с высокой долей вероятности смогут участвовать в них как стратегические партнеры, и это станет отличной возможностью для выхода на рынок США", - подчеркнул Ким Ён Бом. Он добавил, что для минимизации рисков в управлении фондами ответственность за реализацию проектов берет на себя правительство США. Инвестиции будут направлены "исключительно в экономически обоснованные проекты". Ранее сообщалось, что по соглашению к товарам из Южной Кореи в США, включая автомобили, будет применяться тариф в размере 15%, вместо запланированных с 1 августа 25%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Стороны также договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20250305/tramp-2003109442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сша, россия, ли чжэ мен, дональд трамп