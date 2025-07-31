https://ria.ru/20250731/komissija-2032495104.html

Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах

Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах - РИА Новости, 31.07.2025

Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах

Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе, сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:30:00+03:00

2025-07-31T04:30:00+03:00

2025-07-31T04:30:00+03:00

происшествия

камчатка

сахалинская область

северо-курильск

александр овсянников

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. "Основные усилия направлены на проверку состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. На предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли также функционируют рабочие группы, проводящие оценку нанесенного ущерба", - говорится в сообщении. По информации мэра Северо-Курильского района Александра Овсянникова, несколькими волнами цунами затоплена причальная инфраструктура, здания и сооружения морского терминала Северо-Курильск, а также объекты маломерного флота, находившегося в прибрежной зоне. Власти региона информируют, что медицинская помощь оказывается круглосуточно в пункте временного размещения. В городе организована горячая линии для нуждающихся в психологической поддержке. Коммунальная инфраструктура находится в рабочем состоянии, специалисты работают над восстановлением горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032463967.html

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, сахалинская область, северо-курильск, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области