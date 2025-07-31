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Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах - РИА Новости, 31.07.2025
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04:30 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/komissija-2032495104.html
Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах
Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах - РИА Новости, 31.07.2025
Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах
Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе, сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:30:00+03:00
2025-07-31T04:30:00+03:00
происшествия
камчатка
сахалинская область
северо-курильск
александр овсянников
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. "Основные усилия направлены на проверку состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. На предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли также функционируют рабочие группы, проводящие оценку нанесенного ущерба", - говорится в сообщении. По информации мэра Северо-Курильского района Александра Овсянникова, несколькими волнами цунами затоплена причальная инфраструктура, здания и сооружения морского терминала Северо-Курильск, а также объекты маломерного флота, находившегося в прибрежной зоне. Власти региона информируют, что медицинская помощь оказывается круглосуточно в пункте временного размещения. В городе организована горячая линии для нуждающихся в психологической поддержке. Коммунальная инфраструктура находится в рабочем состоянии, специалисты работают над восстановлением горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032463967.html
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html
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происшествия, камчатка, сахалинская область, северо-курильск, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Сахалинская область, Северо-Курильск, Александр Овсянников, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах

Комиссия оценит последствия землетрясения и цунами на северных Курилах

© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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"Основные усилия направлены на проверку состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. На предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли также функционируют рабочие группы, проводящие оценку нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.
По информации мэра Северо-Курильского района Александра Овсянникова, несколькими волнами цунами затоплена причальная инфраструктура, здания и сооружения морского терминала Северо-Курильск, а также объекты маломерного флота, находившегося в прибрежной зоне.
Власти региона информируют, что медицинская помощь оказывается круглосуточно в пункте временного размещения. В городе организована горячая линии для нуждающихся в психологической поддержке. Коммунальная инфраструктура находится в рабочем состоянии, специалисты работают над восстановлением горячего водоснабжения.
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ПроисшествияКамчаткаСахалинская областьСеверо-КурильскАлександр ОвсянниковЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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