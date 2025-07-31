Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на Курилах
Комиссия оценит последствия землетрясения и цунами на северных Курилах
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Последствия землетрясения в Северо-Курильске. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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"Основные усилия направлены на проверку состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. На предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли также функционируют рабочие группы, проводящие оценку нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.
По информации мэра Северо-Курильского района Александра Овсянникова, несколькими волнами цунами затоплена причальная инфраструктура, здания и сооружения морского терминала Северо-Курильск, а также объекты маломерного флота, находившегося в прибрежной зоне.
Власти региона информируют, что медицинская помощь оказывается круглосуточно в пункте временного размещения. В городе организована горячая линии для нуждающихся в психологической поддержке. Коммунальная инфраструктура находится в рабочем состоянии, специалисты работают над восстановлением горячего водоснабжения.