https://ria.ru/20250731/kniga-2032664038.html

В Москве представили книгу о преступлениях ВСУ в Курской области

В Москве представили книгу о преступлениях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.07.2025

В Москве представили книгу о преступлениях ВСУ в Курской области

Книгу "Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике. Материалы Международного общественного трибунала по... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:04:00+03:00

2025-07-31T17:04:00+03:00

2025-07-31T17:12:00+03:00

курская область

донецкая народная республика

россия

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

дмитрий саблин

сергей лавров

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Книгу "Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов (2025)" представили в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости с презентации. Пресс-конференция, в рамках которой представлена книга участника СВО, председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, члена ОП РФ Максима Григорьева и Героя России, депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Саблина "Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов (2025)", прошла в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "В новое издание вошли военные преступления киевского режима. Сюда вошли материалы преступлений в Курской области и в Донецкой Народной Республике. На протяжении долгого времени наши сотрудники работали в Курской области. Заходили вместе с нашими доблестными вооруженными силами в освобожденные населенные пункты и опрашивали тех людей, которых убивали, которых насиловали, расстреливали, у которых воровали на протяжении того времени, когда часть Курской области была под украинской оккупацией…. То же самое в Донецкой Народной Республике", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции. Григорьев отметил, что особенно тяжело было тем населенным пунктам ДНР, которые находились под временным контролем Украины, он подчеркнул, что люди рассказывают, как еще с 2014 года над ними издевались, вели террор. "В этом году мы более 600 жертв пыток опросили, это именно те (российские военнослужащие- ред.), которых передают при обменах… Хочу напомнить, что на данный момент у Международного общественного трибунала более 1600 свидетельств пострадавших и очевидцев преступлений киевского режима", - добавил Григорьев. Саблин подчеркнул, что в книге "нет выводов", описаны лишь свидетельства людей, так как читатели после прочтения должны сами сделать выводы, которые, по его словам, очевидны. Авторы подчеркивают, что очередное издание Международного общественного трибунала содержит неоспоримые доказательства массовых военных преступлений киевского режима, а также прямые показания и свидетельства пострадавших и очевидцев преступлений в Курской области и Донецкой Народной Республике. Обращение к читателям уникального издания направлено министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

https://ria.ru/20250731/ombudsmen-2032573643.html

https://ria.ru/20250627/vsu-2025702356.html

курская область

донецкая народная республика

россия

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курская область, донецкая народная республика, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), дмитрий саблин, сергей лавров, происшествия