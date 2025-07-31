https://ria.ru/20250731/kitay-2032708317.html

"Уже надоело": в Китае пришли в ярость из-за выходки Трампа

"Уже надоело": в Китае пришли в ярость из-за выходки Трампа - РИА Новости, 31.07.2025

"Уже надоело": в Китае пришли в ярость из-за выходки Трампа

Читатели китайского портала Tencent резко отреагировали на ультиматум Трампа о дополнительных тарифах для Пекина в случае закупки российских энергоресурсов. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:46:00+03:00

2025-07-31T19:46:00+03:00

2025-07-31T23:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent резко отреагировали на ультиматум Трампа о дополнительных тарифах для Пекина в случае закупки российских энергоресурсов."Энергетическая безопасность — жизненно важный вопрос для любой страны. Китай имеет суверенное право решать, у какой страны покупать нефть, и никакие внешние силы не имеют права вмешиваться в этот процесс", — написал один из комментаторов."Угрозы применения оружия со стороны США и Запада Китай не пугают, а экономическое принуждение еще с меньшей вероятностью помешает нашей торговле с Россией. Будь то торговля или что-то другое, это вопрос суверенитета страны, и никто не может манипулировать нашими интересами", — отметил другой."Учитывая ваши многочисленные вмешательства в торговые маршруты и логистику Китая, в дела соседних с Китаем стран и бесконечный обман, вы, Соединенные Штаты, не обладаете тем авторитетом, чтобы Китай мог вам доверять", — подчеркнул еще один пользователь."Угрозы и запугивания стали настолько обыденными, что уже надоели. Наличие такого стабильного поставщика, как Россия, отвечает долгосрочным интересам энергетической безопасности Китая", — заключили читатели.Представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции против российских энергоносителей, заявил о том, что Китай в политике энергетической безопасности будет руководствоваться своими интересами.В конце июня дипломат выступал с похожим заявлением в ответ на слова Дональда Трампа. Президент США тогда выразил надежду, что Пекин начнет покупать нефть у Вашингтона.Россия много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти. По итогам 2024-го Пекин закупил у Москвы 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250730/kitay-2032312317.html

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в мире, китай, сша, россия, дональд трамп