"Уже надоело": в Китае пришли в ярость из-за выходки Трампа
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent резко отреагировали на ультиматум Трампа о дополнительных тарифах для Пекина в случае закупки российских энергоресурсов.
"Энергетическая безопасность — жизненно важный вопрос для любой страны. Китай имеет суверенное право решать, у какой страны покупать нефть, и никакие внешние силы не имеют права вмешиваться в этот процесс", — написал один из комментаторов.
"Учитывая ваши многочисленные вмешательства в торговые маршруты и логистику Китая, в дела соседних с Китаем стран и бесконечный обман, вы, Соединенные Штаты, не обладаете тем авторитетом, чтобы Китай мог вам доверять", — подчеркнул еще один пользователь.
"Угрозы и запугивания стали настолько обыденными, что уже надоели. Наличие такого стабильного поставщика, как Россия, отвечает долгосрочным интересам энергетической безопасности Китая", — заключили читатели.
Представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции против российских энергоносителей, заявил о том, что Китай в политике энергетической безопасности будет руководствоваться своими интересами.
В конце июня дипломат выступал с похожим заявлением в ответ на слова Дональда Трампа. Президент США тогда выразил надежду, что Пекин начнет покупать нефть у Вашингтона.
Россия много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти. По итогам 2024-го Пекин закупил у Москвы 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
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