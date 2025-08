https://ria.ru/20250731/kitay-2032646271.html

Китай планирует провести первую крупную сделку в Европе за девять лет

Китай планирует провести первую крупную сделку в Европе за девять лет

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Платформа электронной коммерции JD.com выдвинула предложение о поглощении немецкой розничной компании в сфере бытовой электроники Ceconomy примерно за 2,2 миллиарда евро, следует из пресс-релиза JD. Это станет первой за девять лет крупной сделкой Китая в Европе, сообщает газета Financial Times. "JD.com Inc. ведущий поставщик технологий и услуг, основанный на цепочке поставок, сегодня объявил о своем решении сделать добровольное публичное предложение о поглощении через полностью принадлежащую дочернюю компанию Jingdong Holding Germany GmbH всем акционерам Ceconomy AG, материнской компании ведущих европейских розничных магазинов потребительской электроники MediaMarkt Saturn, приобрести все выпущенные и выпущенные акции на предъявителя в Ceconomy за денежное вознаграждение в размере 4,6 евро за акцию", - говорится в релизе JD. Как передает газета Financial Times, поглощение JD немецкой Ceconomy станет первой крупномасштабной сделкой Китая в Европе за девять лет. "Предлагаемая сделка ознаменует редкое возвращение крупномасштабных китайских сделок в Европу, которые резко снизились с пика в 2016 году", - сообщает издание. Завершение сделки по поглощению ожидается в первом полугодии 2026 года при соблюдении обычных предварительных условий, которые также включают в себя прямые иностранные инвестиции, разрешение на получение иностранных субсидий и контроль за слияниями. "Учитывая постоянно изменяющиеся ожидания клиентов и динамику рынка, стоять на месте не представляется возможным. В ближайшие годы мы не просто хотим идти в ногу с трансформацией розничной торговли в Европе - мы хотим продолжать лидировать в ней. JD.com - подходящий партнер для этого", - приводит JD заявление генерального директора JD Кай-Ульрих Дайсснера (Kai-Ulrich Deissner). Ceconomy - розничная компания в сфере бытовой электроники. На конец сентября 2024 года продукция компании присутствовала в более тысячи магазинов в Европе. Штат Ceconomy по состоянию на осень предыдущего года насчитывал более 50 тысяч сотрудников. JD.com - один из ведущих поставщиков услуг и технологий на основе производственно-сбытовых цепочек. В настоящее время компания осуществляет продукцию через десять ключевых торговых хабов, включая Японию, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Камбоджу, США, Австралию. JD обеспечивает трансграничную торговлю в 37 странах.

