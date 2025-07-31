Рейтинг@Mail.ru
Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kitaj-2032712278.html
Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях
Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях - РИА Новости, 31.07.2025
Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях
Пекин призывает Вашингтон к равноправию и взаимному уважению в торговых отношениях между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:06:00+03:00
2025-07-31T20:06:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон к равноправию и взаимному уважению в торговых отношениях между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй. "Диалогом и общением на основе равенства, уважения и обоюдной выгоды мы будем укреплять достигнутый консенсус и сотрудничество, сокращать недопонимание, стремиться к более взаимовыгодным результатам и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу оценить ход торговых переговоров представителей КНР и США в Стокгольме. Лю Пэнъюй выразил надежду на сотрудничество Китая и США, соответствующее договоренности двух лидеров, достигнутой в ходе телефонного разговора. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
https://ria.ru/20250729/ssha-2032225130.html
https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп
Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях

Посольство КНР в США призвало Вашингтон к равноправию и уважению в торговле

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон к равноправию и взаимному уважению в торговых отношениях между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.
"Диалогом и общением на основе равенства, уважения и обоюдной выгоды мы будем укреплять достигнутый консенсус и сотрудничество, сокращать недопонимание, стремиться к более взаимовыгодным результатам и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу оценить ход торговых переговоров представителей КНР и США в Стокгольме.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина
29 июля, 20:31
Лю Пэнъюй выразил надежду на сотрудничество Китая и США, соответствующее договоренности двух лидеров, достигнутой в ходе телефонного разговора.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Китай выступил против односторонних санкций США против России
15 июля, 10:43
 
В миреКитайСШАПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала