https://ria.ru/20250731/kitaj-2032712278.html

Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях

Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях - РИА Новости, 31.07.2025

Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях

Пекин призывает Вашингтон к равноправию и взаимному уважению в торговых отношениях между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:06:00+03:00

2025-07-31T20:06:00+03:00

2025-07-31T20:06:00+03:00

в мире

китай

сша

пекин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон к равноправию и взаимному уважению в торговых отношениях между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй. "Диалогом и общением на основе равенства, уважения и обоюдной выгоды мы будем укреплять достигнутый консенсус и сотрудничество, сокращать недопонимание, стремиться к более взаимовыгодным результатам и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу оценить ход торговых переговоров представителей КНР и США в Стокгольме. Лю Пэнъюй выразил надежду на сотрудничество Китая и США, соответствующее договоренности двух лидеров, достигнутой в ходе телефонного разговора. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250729/ssha-2032225130.html

https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп