Китайское посольство призвало США к равноправию в торговых отношениях
Посольство КНР в США призвало Вашингтон к равноправию и уважению в торговле
© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон к равноправию и взаимному уважению в торговых отношениях между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.
"Диалогом и общением на основе равенства, уважения и обоюдной выгоды мы будем укреплять достигнутый консенсус и сотрудничество, сокращать недопонимание, стремиться к более взаимовыгодным результатам и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу оценить ход торговых переговоров представителей КНР и США в Стокгольме.
Лю Пэнъюй выразил надежду на сотрудничество Китая и США, соответствующее договоренности двух лидеров, достигнутой в ходе телефонного разговора.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.