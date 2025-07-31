https://ria.ru/20250731/kitaj-2032642763.html

В Китае трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа

В Китае трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа - РИА Новости, 31.07.2025

В Китае трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа

Трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа в городе Ханчжоу в Китае, передает гонконгская газета South China Morning Post. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:03:00+03:00

2025-07-31T16:03:00+03:00

2025-07-31T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа в городе Ханчжоу в Китае, передает гонконгская газета South China Morning Post. Газета сообщает, что инцидент произошел 15 июня в провинции Чжэцзян. Родители оставили трехлетнего сына с бабушкой и дедушкой, которые ушли за продуктами, думая, что мальчик спит. Но ребенок проснулся, залез на подоконник в ванной и выпал с 18 этажа. Отец ребенка отказывался верить в произошедшее, пока ему не показали видео с камеры слежения. "Во время падения ребенку помешало открытое на 17 этаже окно, которое изменило траекторию падения. Мальчик приземлился на дерево, которое… поглотило большую часть удара, прежде чем он ударился о землю. Иначе он упал бы прямо на бетон", - рассказал он журналистам. По информации издания, ребенка нашел местный житель. Мальчик получил перелом левой руки, растяжение позвоночника и повреждения внутренних органов, но его голова не пострадала. Когда его нашли, он был в сознании и попросил медиков, чтобы родители купили ему трансформера Бамблби.

https://ria.ru/20250317/devushka-2005544721.html

https://ria.ru/20250210/padenie-1998367266.html

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ханчжоу, китай, чжэцзян, в мире