В Китае трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа
Трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа в городе Ханчжоу в Китае
© Фото : Beijing NewsВид из дома на месте падения трехлетнего ребенка с 18 этажа в городе Ханчжоу в Китае
© Фото : Beijing News
Вид из дома на месте падения трехлетнего ребенка с 18 этажа в городе Ханчжоу в Китае
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик выжил после падения с 18 этажа в городе Ханчжоу в Китае, передает гонконгская газета South China Morning Post.
Газета сообщает, что инцидент произошел 15 июня в провинции Чжэцзян. Родители оставили трехлетнего сына с бабушкой и дедушкой, которые ушли за продуктами, думая, что мальчик спит. Но ребенок проснулся, залез на подоконник в ванной и выпал с 18 этажа. Отец ребенка отказывался верить в произошедшее, пока ему не показали видео с камеры слежения.
"Во время падения ребенку помешало открытое на 17 этаже окно, которое изменило траекторию падения. Мальчик приземлился на дерево, которое… поглотило большую часть удара, прежде чем он ударился о землю. Иначе он упал бы прямо на бетон", - рассказал он журналистам.
По информации издания, ребенка нашел местный житель. Мальчик получил перелом левой руки, растяжение позвоночника и повреждения внутренних органов, но его голова не пострадала.
Когда его нашли, он был в сознании и попросил медиков, чтобы родители купили ему трансформера Бамблби.
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