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Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 31.07.2025 (обновлено: 12:43 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kiev-2032558026.html
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск - РИА Новости, 31.07.2025
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск
Администрация Донецкой области переехала из Краматорска в Днепропетровск, заявил назначенный киевскими властями ее глава Вадим Филашкин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:16:00+03:00
2025-07-31T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровск
краматорск
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Администрация Донецкой области переехала из Краматорска в Днепропетровск, заявил назначенный киевскими властями ее глава Вадим Филашкин. "С целью обеспечения выполнения неотложных задач, возложенных на облгосадминистрацию, областную военную администрацию, и слаженной организации ее работы в условиях военного положения работа работников ОГА организована в офисных помещениях в городе Днепр", — сказал он в интервью агентству Укринформ. По его словам, часть сотрудников пока остается на месте, но все они работают удаленно. На прошлой неделе Филашкин сообщил о расширении зоны принудительной эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР.Киевские власти регулярно объявляют об обязательной эвакуации в разных регионах. Так, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но некоторые жители категорически отказались выезжать. Эвакуируют людей и в Харьковской области, там в некоторых районах почти никого не осталось.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровск
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донецкая народная республика, днепропетровск, краматорск, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, В мире
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск

Киев перевел Донецкую ОВА в Днепропетровск из-за приближения фронта

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Администрация Донецкой области переехала из Краматорска в Днепропетровск, заявил назначенный киевскими властями ее глава Вадим Филашкин.
"С целью обеспечения выполнения неотложных задач, возложенных на облгосадминистрацию, областную военную администрацию, и слаженной организации ее работы в условиях военного положения работа работников ОГА организована в офисных помещениях в городе Днепр", — сказал он в интервью агентству Укринформ.
По его словам, часть сотрудников пока остается на месте, но все они работают удаленно.
На прошлой неделе Филашкин сообщил о расширении зоны принудительной эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Киевские власти регулярно объявляют об обязательной эвакуации в разных регионах. Так, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но некоторые жители категорически отказались выезжать. Эвакуируют людей и в Харьковской области, там в некоторых районах почти никого не осталось.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровскКраматорскВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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