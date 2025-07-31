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Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск - РИА Новости, 31.07.2025
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск
Администрация Донецкой области переехала из Краматорска в Днепропетровск, заявил назначенный киевскими властями ее глава Вадим Филашкин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:16:00+03:00
2025-07-31T12:16:00+03:00
2025-07-31T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Администрация Донецкой области переехала из Краматорска в Днепропетровск, заявил назначенный киевскими властями ее глава Вадим Филашкин. "С целью обеспечения выполнения неотложных задач, возложенных на облгосадминистрацию, областную военную администрацию, и слаженной организации ее работы в условиях военного положения работа работников ОГА организована в офисных помещениях в городе Днепр", — сказал он в интервью агентству Укринформ. По его словам, часть сотрудников пока остается на месте, но все они работают удаленно. На прошлой неделе Филашкин сообщил о расширении зоны принудительной эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР.Киевские власти регулярно объявляют об обязательной эвакуации в разных регионах. Так, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но некоторые жители категорически отказались выезжать. Эвакуируют людей и в Харьковской области, там в некоторых районах почти никого не осталось.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, днепропетровск, краматорск, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, В мире
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск
Киев перевел Донецкую ОВА в Днепропетровск из-за приближения фронта