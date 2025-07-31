https://ria.ru/20250731/kiev-2032537303.html

Жители Киева вышли на новую акцию протеста

Жители Киева вышли на новую акцию протеста - РИА Новости, 31.07.2025

Жители Киева вышли на новую акцию протеста

Жители Киева собираются у здания Верховной рады на акцию в поддержку возвращения независимости антикоррупционным ведомствам, сообщает украинское издание... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:26:00+03:00

2025-07-31T11:26:00+03:00

2025-07-31T12:17:00+03:00

в мире

украина

киев

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специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Киева собираются у здания Верховной рады на акцию в поддержку возвращения независимости антикоррупционным ведомствам, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Протестующие требуют, чтобы народные депутаты проголосовали за президентский законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП. Сейчас в парке находятся около 80-100 человек", — говорится в публикации.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032488705.html

https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html

украина

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Акция в Киеве в поддержку НАБУ и САП Акция в Киеве в поддержку НАБУ и САП 2025-07-31T11:26 true PT0M29S

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу, коррупция