Жители Киева вышли на новую акцию протеста
В Киеве проходит акция протеста в поддержку НАБУ и САП
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Киева собираются у здания Верховной рады на акцию в поддержку возвращения независимости антикоррупционным ведомствам, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"Протестующие требуют, чтобы народные депутаты проголосовали за президентский законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП. Сейчас в парке находятся около 80-100 человек", — говорится в публикации.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
- Некоторые депутаты Рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
- По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- В четверг он внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
- Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
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