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Жители Киева вышли на новую акцию протеста - РИА Новости, 31.07.2025
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11:26 31.07.2025 (обновлено: 12:17 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kiev-2032537303.html
Жители Киева вышли на новую акцию протеста
Жители Киева вышли на новую акцию протеста - РИА Новости, 31.07.2025
Жители Киева вышли на новую акцию протеста
Жители Киева собираются у здания Верховной рады на акцию в поддержку возвращения независимости антикоррупционным ведомствам, сообщает украинское издание... РИА Новости, 31.07.2025
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2025-07-31T12:17:00+03:00
в мире
украина
киев
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
протесты на украине из-за закона о набу
коррупция
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Киева собираются у здания Верховной рады на акцию в поддержку возвращения независимости антикоррупционным ведомствам, сообщает украинское издание "Страна.ua".&quot;Протестующие требуют, чтобы народные депутаты проголосовали за президентский законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП. Сейчас в парке находятся около 80-100 человек&quot;, — говорится в публикации.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032488705.html
https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html
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Акция в Киеве в поддержку НАБУ и САП
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу, коррупция
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ, Коррупция
Жители Киева вышли на новую акцию протеста

В Киеве проходит акция протеста в поддержку НАБУ и САП

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Киева собираются у здания Верховной рады на акцию в поддержку возвращения независимости антикоррупционным ведомствам, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«

"Протестующие требуют, чтобы народные депутаты проголосовали за президентский законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП. Сейчас в парке находятся около 80-100 человек", — говорится в публикации.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Игра в украинского кальмара: Зеленский против хозяев
08:00
  • Некоторые депутаты Рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
  • По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • В четверг он внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
23 июля, 11:08
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУКоррупция
 
 
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