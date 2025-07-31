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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 31.07.2025 (обновлено: 05:04 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kiev-2032496486.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:46:00+03:00
2025-07-31T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве прогремели взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Дарья Буймова
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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
Киеве прогремели взрывы", — говорится в публикации.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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