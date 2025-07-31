https://ria.ru/20250731/kiev-2032496486.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:46:00+03:00
2025-07-31T04:46:00+03:00
2025-07-31T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве прогремели взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы