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Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом - РИА Новости, 31.07.2025
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05:57 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kharris-2032500439.html
Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом
Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом - РИА Новости, 31.07.2025
Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом
Бывший вице-президент США Камала Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:57:00+03:00
2025-07-31T05:57:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники. В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. "Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом", - говорится в публикации. Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.
https://ria.ru/20250730/kharris-2032480692.html
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в мире, сша, калифорния, камала харрис, гэвин ньюсом, пит буттиджич
В мире, США, Калифорния, Камала Харрис, Гэвин Ньюсом, Пит Буттиджич
Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом

Камала Харрис не исключила возможности в будущем баллотироваться в Белый дом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии
Вчера, 23:24
"Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом", - говорится в публикации.
Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.
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Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах
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В миреСШАКалифорнияКамала ХаррисГэвин НьюсомПит Буттиджич
 
 
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