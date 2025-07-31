https://ria.ru/20250731/kharris-2032500439.html

Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом

Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом - РИА Новости, 31.07.2025

Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом

Бывший вице-президент США Камала Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:57:00+03:00

2025-07-31T05:57:00+03:00

2025-07-31T05:57:00+03:00

в мире

сша

калифорния

камала харрис

гэвин ньюсом

пит буттиджич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604374_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_9218ec88c4383f2b6eb70709be366ae4.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники. В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. "Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом", - говорится в публикации. Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.

https://ria.ru/20250730/kharris-2032480692.html

https://ria.ru/20250509/bayden-2015901833.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, камала харрис, гэвин ньюсом, пит буттиджич