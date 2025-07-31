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В Харькове сотрудники военкомата сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать

В Харькове сотрудники военкомата сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать - РИА Новости, 31.07.2025

В Харькове сотрудники военкомата сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать

Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкомата) в Харькове на автомобиле сбили велосипедиста для дальнейшей мобилизации, РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:39:00+03:00

2025-07-31T11:39:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкомата) в Харькове на автомобиле сбили велосипедиста для дальнейшей мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Велосипедиста в Харькове на полном ходу сбил автомобиль ТЦК с целью мобилизации. В бус (микроавтобус - ред.) погрузили и мужчину, и его велосипед", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В среду депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что ТЦК ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027895861.html

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в мире, харьков, украина, верховная рада украины