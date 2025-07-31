В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard
ЦБ прорабатывает срок приостановки обслуживания карт Visa и Mastercard
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС) прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.
"Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов. При этом людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно. В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении ЦБ.
В ЦБ подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт международных платежных систем, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. "Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек", - пояснили в пресс-службе.
"В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность – доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные... Если же человек уже сейчас хочет заменить свою карту МПС на "Мир", он может обратиться в свой банк", - подытожили в ЦБ.
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