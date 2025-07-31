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В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 31.07.2025
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16:29 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/karty-2032651510.html
В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard
В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 31.07.2025
В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard
Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС)... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:29:00+03:00
2025-07-31T16:29:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС) прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия. "Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов. При этом людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно. В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении ЦБ. В ЦБ подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт международных платежных систем, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. "Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек", - пояснили в пресс-службе. "В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность – доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные... Если же человек уже сейчас хочет заменить свою карту МПС на "Мир", он может обратиться в свой банк", - подытожили в ЦБ.
https://ria.ru/20250528/mastercard-2019676669.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard

ЦБ прорабатывает срок приостановки обслуживания карт Visa и Mastercard

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС) прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.
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"Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов. При этом людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно. В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении ЦБ.
В ЦБ подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт международных платежных систем, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. "Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек", - пояснили в пресс-службе.
"В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность – доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные... Если же человек уже сейчас хочет заменить свою карту МПС на "Мир", он может обратиться в свой банк", - подытожили в ЦБ.
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