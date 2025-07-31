https://ria.ru/20250731/karty-2032651510.html

В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard

В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 31.07.2025

В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard

Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС)... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:29:00+03:00

2025-07-31T16:29:00+03:00

2025-07-31T16:29:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

visa, inc.

mastercard, inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/27/1560872755_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_8395965e3a3776c31b1fb0b95b2bfc23.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС) прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия. "Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов. При этом людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно. В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении ЦБ. В ЦБ подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт международных платежных систем, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. "Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек", - пояснили в пресс-службе. "В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность – доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные... Если же человек уже сейчас хочет заменить свою карту МПС на "Мир", он может обратиться в свой банк", - подытожили в ЦБ.

https://ria.ru/20250528/mastercard-2019676669.html

https://ria.ru/20250424/kostin-2013168154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), visa, inc., mastercard, inc.