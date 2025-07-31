https://ria.ru/20250731/kanada-2032487390.html

Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink

Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink - РИА Новости, 31.07.2025

Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink

Канадская провинция Онтарио расторгла контракт на сумму около 69 миллионов долларов США с компанией Илона Маска Starlink в ответ на введенные США пошлины против РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:39:00+03:00

2025-07-31T01:39:00+03:00

2025-07-31T01:40:00+03:00

в мире

онтарио

сша

канада

илон маск

марк карни

дональд трамп

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Канадская провинция Онтарио расторгла контракт на сумму около 69 миллионов долларов США с компанией Илона Маска Starlink в ответ на введенные США пошлины против Канады, подтвердил министр энергетики и горнодобывающей промышленности провинции Онтарио Стивен Лечче. "Я могу подтвердить, что премьер (Канады Марк Карни) сдержал свое слово, расторгнув контракт именно по тем причинам, которые он приводил ранее. Мы защищаем интересы Канады", - заявил Лечче на пресс-конференции в Торонто. Трансляцию в YouTube правительство провинции. Он отметил, что в настоящее время ведется работа "над поиском альтернативных решений". Согласно условиям соглашения, заключенного провинцией Онтарио с компанией в ноябре прошлого года, Starlink обязалась обеспечить высокоскоростным интернет-подключением 15 тысяч домов и предприятий, расположенных в более отдаленных районах. В феврале премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд пригрозил расторгнуть соглашение со Starlink в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028644571.html

https://ria.ru/20250729/mvf-2032159701.html

онтарио

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, онтарио, сша, канада, илон маск, марк карни, дональд трамп, youtube