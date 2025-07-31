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Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink - РИА Новости, 31.07.2025
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт на сумму около 69 миллионов долларов США с компанией Илона Маска Starlink в ответ на введенные США пошлины против РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:39:00+03:00
2025-07-31T01:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Канадская провинция Онтарио расторгла контракт на сумму около 69 миллионов долларов США с компанией Илона Маска Starlink в ответ на введенные США пошлины против Канады, подтвердил министр энергетики и горнодобывающей промышленности провинции Онтарио Стивен Лечче. "Я могу подтвердить, что премьер (Канады Марк Карни) сдержал свое слово, расторгнув контракт именно по тем причинам, которые он приводил ранее. Мы защищаем интересы Канады", - заявил Лечче на пресс-конференции в Торонто. Трансляцию в YouTube правительство провинции. Он отметил, что в настоящее время ведется работа "над поиском альтернативных решений". Согласно условиям соглашения, заключенного провинцией Онтарио с компанией в ноябре прошлого года, Starlink обязалась обеспечить высокоскоростным интернет-подключением 15 тысяч домов и предприятий, расположенных в более отдаленных районах. В феврале премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд пригрозил расторгнуть соглашение со Starlink в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, онтарио, сша, канада, илон маск, марк карни, дональд трамп, youtube
В мире, Онтарио, США, Канада, Илон Маск, Марк Карни, Дональд Трамп, YouTube
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink
Провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink в ответ на американские пошлины