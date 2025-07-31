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Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
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09:57 31.07.2025 (обновлено: 10:01 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032523246.html
Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения
Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения
Свыше 220 человек, в том числе 28 детей, продолжают находиться в двух пунктах временного размещения (ПВР), развернутых после мощного землетрясения на Камчатке,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:57:00+03:00
2025-07-31T10:01:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 220 человек, в том числе 28 детей, продолжают находиться в двух пунктах временного размещения (ПВР), развернутых после мощного землетрясения на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро четверга в двух ПВР в Камчатском крае находятся 224 человека, среди них 28 детей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что общая вместимость двух развернутых ПВР - 400 человек. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения

В двух ПВР на Камчатке находятся 224 человека после сильного землетрясения

© МЧС России/TelegramПункт временного размещения на Камчатке
Пункт временного размещения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© МЧС России/Telegram
Пункт временного размещения на Камчатке
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 220 человек, в том числе 28 детей, продолжают находиться в двух пунктах временного размещения (ПВР), развернутых после мощного землетрясения на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На утро четверга в двух ПВР в Камчатском крае находятся 224 человека, среди них 28 детей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая вместимость двух развернутых ПВР - 400 человек.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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