https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032523246.html

Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения

Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025

Более 220 человек остаются в ПВР на Камчатке после землетрясения

Свыше 220 человек, в том числе 28 детей, продолжают находиться в двух пунктах временного размещения (ПВР), развернутых после мощного землетрясения на Камчатке,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:57:00+03:00

2025-07-31T09:57:00+03:00

2025-07-31T10:01:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 220 человек, в том числе 28 детей, продолжают находиться в двух пунктах временного размещения (ПВР), развернутых после мощного землетрясения на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро четверга в двух ПВР в Камчатском крае находятся 224 человека, среди них 28 детей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что общая вместимость двух развернутых ПВР - 400 человек. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

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