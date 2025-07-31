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На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения
На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения
Около 550 человек и более 100 единиц техники привлечены к ликвидации последствий землетрясения на территории Камчатского края и Сахалинской области, рассказал... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:52:00+03:00
2025-07-31T09:52:00+03:00
2025-07-31T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 550 человек и более 100 единиц техники привлечены к ликвидации последствий землетрясения на территории Камчатского края и Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Последствия землетрясения ликвидируют 549 человек и 102 единицы техники", - сказал собеседник агентства. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, дальний восток
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Дальний Восток
На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения
Для устранения последствий землетрясения на Камчатке задействовали 550 человек