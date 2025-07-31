https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032521027.html

На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения

На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025

На Дальнем Востоке ликвидируют последствия землетрясения

Около 550 человек и более 100 единиц техники привлечены к ликвидации последствий землетрясения на территории Камчатского края и Сахалинской области, рассказал... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:52:00+03:00

2025-07-31T09:52:00+03:00

2025-07-31T09:52:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

дальний восток

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 550 человек и более 100 единиц техники привлечены к ликвидации последствий землетрясения на территории Камчатского края и Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Последствия землетрясения ликвидируют 549 человек и 102 единицы техники", - сказал собеседник агентства. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

камчатский край

сахалинская область

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