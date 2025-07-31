https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032496094.html

Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности

Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности - РИА Новости, 31.07.2025

Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности

Суда у Камчатки и Северных Курил предупреждены об опасности из-за множественных дрейфующих объектов в море после землетрясения и цунами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:43:00+03:00

2025-07-31T04:43:00+03:00

2025-07-31T04:43:00+03:00

происшествия

камчатка

южно-сахалинск

петропавловск-камчатский

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Суда у Камчатки и Северных Курил предупреждены об опасности из-за множественных дрейфующих объектов в море после землетрясения и цунами, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске. "Суда у Камчатки и Северных Курил получили предупреждение о множественных дрейфующих объектах в море после землетрясения и цунами. Что именно? Это мусор, возможно, есть и полузатопленные маломерные суда, обломки... Всё то, что представляет опасность для судов в море", - сообщил собеседник агентства. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жертв и значительных разрушений в островном регионе нет.

https://ria.ru/20250731/komissija-2032495104.html

камчатка

южно-сахалинск

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, южно-сахалинск, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области