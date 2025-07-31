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Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности - РИА Новости, 31.07.2025
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04:43 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032496094.html
Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности
Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности - РИА Новости, 31.07.2025
Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности
Суда у Камчатки и Северных Курил предупреждены об опасности из-за множественных дрейфующих объектов в море после землетрясения и цунами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:43:00+03:00
2025-07-31T04:43:00+03:00
происшествия
камчатка
южно-сахалинск
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Суда у Камчатки и Северных Курил предупреждены об опасности из-за множественных дрейфующих объектов в море после землетрясения и цунами, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске. "Суда у Камчатки и Северных Курил получили предупреждение о множественных дрейфующих объектах в море после землетрясения и цунами. Что именно? Это мусор, возможно, есть и полузатопленные маломерные суда, обломки... Всё то, что представляет опасность для судов в море", - сообщил собеседник агентства. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жертв и значительных разрушений в островном регионе нет.
https://ria.ru/20250731/komissija-2032495104.html
камчатка
южно-сахалинск
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, южно-сахалинск, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Суда у Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности

У Камчатки и Северных Курил предупредили об опасности из-за дрейфующих объектов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗакат на побережье Охотского моря
Закат на побережье Охотского моря - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Закат на побережье Охотского моря . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Суда у Камчатки и Северных Курил предупреждены об опасности из-за множественных дрейфующих объектов в море после землетрясения и цунами, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.
"Суда у Камчатки и Северных Курил получили предупреждение о множественных дрейфующих объектах в море после землетрясения и цунами. Что именно? Это мусор, возможно, есть и полузатопленные маломерные суда, обломки... Всё то, что представляет опасность для судов в море", - сообщил собеседник агентства.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жертв и значительных разрушений в островном регионе нет.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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ПроисшествияКамчаткаЮжно-СахалинскПетропавловск-КамчатскийЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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