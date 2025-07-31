https://ria.ru/20250731/kaliningrad-2032497780.html

"Это угроза": в США резко отреагировали на заявления НАТО о Калининграде

"Это угроза": в США резко отреагировали на заявления НАТО о Калининграде - РИА Новости, 31.07.2025

"Это угроза": в США резко отреагировали на заявления НАТО о Калининграде

Заявление генерала Кристофера Донахью о Калининграде совпадает с актуальной риторикой Белого дома и может стать продолжением ультиматума президента США Дональда РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:08:00+03:00

2025-07-31T05:08:00+03:00

2025-07-31T05:08:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заявление генерала Кристофера Донахью о Калининграде совпадает с актуальной риторикой Белого дома и может стать продолжением ультиматума президента США Дональда Трампа, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Этот генерал, (командующий армией США в Европе Кристофер Донахью. — Прим. ред.) и его заявление о Калининграде показывают намерения США. И, к сожалению, намерения совпадает с риторикой Белого дома и Пентагона. Это прямая угроза России. Думаю, это может стать продолжением ультиматума Трампа", — сказал он.Подполковник считает, что Трамп не просто так назначил генерала, который практически всю службу занимался специальными операциями, на пост командующего силами США и НАТО в Европе. Он добавил, что Донахью плох в командовании крупными соединениями и планировании крупномасштабных операций, ведь именно он был одним из архитекторов ухода американских войск из Афганистана, который превратился в повальное бегство."За Афганистан никто не понес ответственности. А потом Донахью помогал украинцам в планировании спецопераций. Антироссийская позиция сделала его героем как в Киеве, так и в остальной Европе", — заключил Макгрегор.Ранее в июле Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Генерал отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики России в области ядерного сдерживания.

https://ria.ru/20250722/kaliningrad-2030633880.html

https://ria.ru/20250718/kreml-2029920354.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

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в мире, сша, россия, калининград, дональд трамп, министерство обороны сша, нато