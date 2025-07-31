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Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 31.07.2025 (обновлено: 12:48 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kadry-2032565308.html
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра
Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Часова Яра, на кадрах военнослужащие демонстрируют флаги России. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:44:00+03:00
2025-07-31T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
воздушно-десантные войска россии
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Часова Яра, на кадрах военнослужащие демонстрируют флаги России.Российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны.На кадрах, снятых беспилотниками, показано, как военнослужащие поднимают российские триколоры и флаги ВДВ.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
россия
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Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра
За время проведения операции от противника было зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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россия, часов яр, воздушно-десантные войска россии, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Воздушно-десантные войска России, Донбасс, Безопасность
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра

Минобороны поделилось кадрами с военными РФ из освобожденного Часова Яра

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Часова Яра, на кадрах военнослужащие демонстрируют флаги России.
Российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны.
На кадрах, снятых беспилотниками, показано, как военнослужащие поднимают российские триколоры и флаги ВДВ.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрВоздушно-десантные войска РоссииДонбассБезопасность
 
 
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