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Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра
Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Часова Яра, на кадрах военнослужащие демонстрируют флаги России. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:44:00+03:00
2025-07-31T12:44:00+03:00
2025-07-31T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Часова Яра, на кадрах военнослужащие демонстрируют флаги России.Российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны.На кадрах, снятых беспилотниками, показано, как военнослужащие поднимают российские триколоры и флаги ВДВ.
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Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра
За время проведения операции от противника было зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных.
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россия, часов яр, воздушно-десантные войска россии, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Воздушно-десантные войска России, Донбасс, Безопасность
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра
Минобороны поделилось кадрами с военными РФ из освобожденного Часова Яра