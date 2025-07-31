https://ria.ru/20250731/kadry-2032565308.html

Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра

Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра

Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Часова Яра, на кадрах военнослужащие демонстрируют флаги России. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:44:00+03:00

2025-07-31T12:44:00+03:00

2025-07-31T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

воздушно-десантные войска россии

донбасс

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032563743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86c8e6a6844c13b06514b9e59da9f52c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Часова Яра, на кадрах военнослужащие демонстрируют флаги России.Российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны.На кадрах, снятых беспилотниками, показано, как военнослужащие поднимают российские триколоры и флаги ВДВ.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

россия

часов яр

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра За время проведения операции от противника было зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T12:44 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, часов яр, воздушно-десантные войска россии, донбасс, безопасность